北京看强直性脊椎炎哪家医院好？

核心提示： 北京国康医院张凯主任表示，强直性脊柱炎是以脊柱为主要病变部位的慢性疾病，表现为腰痛和晨僵、腰椎各方面活动受限和胸廓活动度减低。由于本病起病比较隐袭，病程缠绵，特别是强直性脊柱炎的症状临床表现形式多种多样，给针对本病的诊断治疗带来许多困难。因此，希望大家多了解一下强直性脊柱炎的症状，争取做到早发现，早诊断，早治疗。

北京国康医院张凯主任表示，强直性脊柱炎是以脊柱为主要病变部位的慢性疾病，表现为腰痛和晨僵、腰椎各方面活动受限和胸廓活动度减低。由于本病起病比较隐袭，病程缠绵，特别是强直性脊柱炎的症状临床表现形式多种多样，给针对本病的诊断治疗带来许多困难。因此，希望大家多了解一下强直性脊柱炎的症状，争取做到早发现，早诊断，早治疗。

强直性脊柱炎的全身症状与局部表现：

(一)全身症状

绝大多数的强制性脊柱炎发病于青年期，起病往往隐匿;40岁以上发病者少见。女性病变发展缓慢，往往诊断延迟。强制性脊柱炎是一种全身性疾病，可有厌食、低热、乏力，体重下降和轻度贫血等全身性症状。

(二)局部表现

1、下腰痛和脊柱僵硬 是最为常见的表现。下腰痛发生缓慢，钝痛状，讲不清痛在什么地方，有时牵涉至臀部。也可以疼痛很严重，集中在骶髂关节附近，放射至髂嵴、股骨大转子与股后部，一开始疼痛或为双侧，或为单侧，但几个月后都变为双侧性，并出现下腰部僵硬。晨僵是极常见的症状，可以持续时间长达数小时之久。长期不活动使僵硬更为明显，病人往往诉说由于僵硬与疼痛，起床十分困难，只能向侧方翻身，滚下床沿才能起立。

2、周围大关节炎症35%的强制性脊柱炎可有周围关节炎，以髋关节最为常见。通常为双侧性，起病慢，很快出现屈曲挛缩和强直，为保持直立位，往往膝部有代偿性屈曲。肩关节为第二个好发部位。偶有膝关节病变。其它关节少有发病。

3、关节外骨骼压痛点 主要发生在胸肋交界处、棘突、髂嵴、股骨大转子、胫骨结节、坐骨结节和足跟，有时这些症状也可以早期出现。

4、骨骼外病变 主要为眼部病变，可有急性葡萄膜炎，发生率可高达25%。心血管疾患有主动脉炎，主动脉瓣关闭不全，心脏扩大，房室传导阻滞和心包炎等。肺部病变主要为肺上叶进行性纤维化。神经系统病变常为继发性，有自发性寰枕关节半脱位和马尾神经受压表现。后者表现为大小便障碍与会阴部鞍区状麻木。

5、胸廓扩张度减弱 随着病变向胸段脊柱发展，肋脊关节受累，此时出现胸痛，并有放射性肋间神经痛。只有少数病人自己发觉吸气时胸廓不能充分扩张。因肋脊关节强直，在检查时可发现吸气时胸廓不能活动而只能靠膈肌呼吸。在正常情况下，最-大限度吸气与呼气，于第四肋间处的活动度可达5cm以上。不足5cm者应视为胸廓扩张度减弱。早期很少有肺功能削弱的。至后期时，由于重度脊柱后凸与丧失胸廓扩张能力，使肺通气功能明显减退。

北京国康医院经过20余年的迅猛发展，以“院有重点、科有特色、人有专长”作为办院方针，积极开展风湿病临床治疗、康复医学研究。医院以风湿病为重点建设特色诊疗项目，专注于类风湿性关节炎、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、滑膜炎等风湿病的医学研究与临床诊疗，中西医诊疗特色鲜明，收治各种疑难杂症，中医微创可视针刀镜技术治疗风湿病达到国内先进水平。

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