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北京那个医院治痛风性关节炎好？

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2017-08-22
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核心提示：　　我们知道痛风是由单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱和（或）尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关。且痛风发作时会突发关节剧烈疼痛，常见于肘关节、腕关节、手指关节、膝关节、踝关节、足跟及大脚趾。下面北京国康医院张凯主任来为大家介绍一下痛风的治疗方法有哪些。

　　我们知道痛风是由单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱和(或)尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关。且痛风发作时会突发关节剧烈疼痛，常见于肘关节、腕关节、手指关节、膝关节、踝关节、足跟及大脚趾。下面北京国康医院张凯主任来为大家介绍一下痛风的治疗方法有哪些。

　　痛风的药物治疗：(请结合病情，在专业医师的指导下服用)

　　1、急性期(关节疼痛期)：

　　⑴抗炎止痛药：依托考昔、扶他林、芬必得、美洛昔康等，可选择1种药物，根据情况服用3-7天。

　　⑵碱化尿液：碳酸氢钠片2-6片/天，监测尿PH值。

　　⑶外用药：青鹏软膏、扶他林乳膏等(外用，每隔3-4小时一次)。

　　3、缓解期(关节不疼痛且活动无障碍2周以 上)：

　　⑴碱化尿液：碳酸氢钠片2-6片/天，监测尿PH值。

　　⑵降尿酸：别嘌醇片、苯溴马隆片、非布司他片。

　　痛风的非药物治疗：

　　1、管住嘴：平时应以低嘌呤饮食为主，严格控制肉类、海鲜、动物内脏等食物摄入，具体可见表。

　　2、减体重：体重控制在正常范围内，即身高(cm)÷体重(kg)的平方，数值在18.5-24.9之间。

　　3、多饮水：每日饮水量要保证尿量达到1500ml以上。

　　4、勤运动：每日中等强度运动30分钟以上。

　　我院治疗风湿性疾病科学的从风湿病的各个发病病因和机理去考虑，从多种学科出发，进行立体综合地治疗，在短时间内迅速缓解患者疼痛。再根据检测的结果进行科学的组合、多维的立体的综合的治疗，最终实现有效——显效——康复的治疗目的。

　　以上就是对于痛风的治疗方法的介绍，如果您有任何疑问，欢迎点击文章上方的【在线咨询】向我们咨询，您也可以点击文章上方的【马上预约】预约来诊，祝您健康！

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