核心提示：现在越来越多的人了解中医，很多患者在接受中医治疗后，不仅疾病得到了一定的控制，其身体也有很大的变化。

近几年，心脏疾病已成为人们重点关注的疾病，主动脉瓣返流是一种常见的心脏瓣膜病，给人们的生活造成了一定的恐慌，给患者的身体带来了很大的伤害，有一些患者不想采用手术的治疗方法，主动脉瓣重度返流可以保守治疗不手术吗？

西医治疗主动脉瓣返流会采用装金属支架，来挽救患者的生命，缓解疼痛，但是，装支架的副作用会给患者的身体带来伤害，疾病复发率很高，仍可出现胸前区憋闷，疼痛等症状。很多人们为了尽早摆脱病痛的折磨，会听从西医的说导，这是一种急于求成的行为。手术存在很大的风险，容易复发及感染。高额的手术费会给家庭带来很大的负担，并且手术后还要长时间的服用一些康复的药物，来对手术进行巩固，一旦停药，病情就会复发。

高效的治疗，是您正确的选择！

现在越来越多的人了解中医，很多患者在接受中医治疗后，不仅疾病得到了一定的控制，其身体也有很大的变化。北京宝仁中医医院是一家以中医治疗心脏为主的专科医院，十二群方疗法是该院的特色疗法。患者在服用十二群方疗法后，病情得到了控制，症状消失了，在连续服用后，病情好转，甚至恢复了健康。十二群治疗冠心病有补心肾，软坚散结，活血化瘀，理气止痛的作用。

主动脉瓣重度返流虽然对人体的危害较大，但是只要及时进行治疗，是容易治好的，主动脉瓣重度返流可以保守治疗不手术吗？北京冠心病专科医院会把患者的健康放在首位，已治疗好患者的疾病为最终目的，患者在日常生活中，一定要养成良好的生活习惯，注意饮食方面的问题，远离诱发主动脉瓣返流的因素，保持舒畅的心情。