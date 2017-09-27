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中医治疗血管狭窄的方法是什么

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2017-09-27
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核心提示：中医治疗心血管狭窄方面，有着自己独到的观点，在药物的使用上也以最小伤害为目标进行的治疗

　　在生活中，心血管狭窄是很常见的疾病，不过大家对于这种疾病并不是很了解，但是对于血管狭窄是一定要接受治疗的，采用有效的治疗方法，不然病情会越来越严重的，下面我们来了解一下中医治疗心血管狭窄的方法，中医治疗血管狭窄的方法是什么呢？

　　中医治疗心血管狭窄方面，有着自己独到的观点，在药物的使用上也以最小伤害为目标进行的治疗，中医以为心血管狭窄的现象有：心气不足心悸气短、活动后加重、疲乏无力、自汗少气、面色苍白，舌淡苔白;心阴亏虚心悸;脾肾阳虚心悸气喘，咳嗽，腰膝酸软，尿少，水肿，舌淡苔白;气滞血瘀胸闷胸痛，心悸怔忡，口唇紫绀，两颧红暗;阳气虚脱心悸憋闷，面色青灰，张口抬肩，喘促鼻煽，烦躁不宁，尿少浮肿，大汗淋漓，四肢厥冷。

　　中医治疗心血管狭窄的方法是什么呢？所谓的血管狭窄，现在中医疗法被越来越多的人所认可了，治疗效果显著，能够很好的治疗疾病。“薛氏十二群方疗法”已应用临床数十年，取得了很好的治疗效果，能够促使和推动冠状动脉备用血管打开，以代替已经狭窄血管的功能。能够清理冠状动脉血管垃圾，使已经形成的斑块逐渐缩小或消失。能够改善心肌的血液和营养供应，激活心肌细胞，促进心肌细胞再生，从而使受损的心脏肌肉和硬化的瓣膜得以恢复正常功能。

　　以上内容是为大家介绍中医治疗血管狭窄的方法是什么，患者平时要多注意自己的身体，如果有不对劲，就要及时采取治疗手段，遏制住疾病的发展，减少疾病带来的伤害，“薛氏十二群方疗法”是患者治疗血管狭窄的不二选择，临床已取得很好的效果。

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