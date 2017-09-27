核心提示：心绞痛的临床表现有两种症状，多表现为胸后骨闷痛，还伴有压榨性疼痛，喉咙会明显的紧缩感。

心绞痛属于冠心病中的一种病症，该疾病已引起广大群众的高度关注，心绞痛是因为冠状动脉供血不足，心肌暂时的缺血与缺氧引起发作性的胸痛或胸部不适，是常见的临床综合症，劳动或情绪激动时会发生。对此，患者的身体受到了威胁，中医有效改善心绞痛的症状。

心绞痛的临床表现有两种症状，多表现为胸后骨闷痛，还伴有压榨性疼痛，喉咙会明显的紧缩感。典型心绞痛症状：突然发生的位于胸骨体上段或中段之后的压榨性、闷胀性或窒息性疼痛，亦可能波及大部分心前区，可放射至左肩、左上肢前内侧，达无名指和小指，偶可伴有濒死感，往往迫使患者立即停止活动，重者还出汗。疼痛历时1～5分钟，很少超过15分钟;休息或含服硝酸甘油，疼痛在1～2分钟内(很少超过5分钟)消失。常在劳累、情绪激动(发怒、焦急、过度兴奋)、受寒、饱食、吸烟时发生，贫血、心动过速或休克亦可诱发。不典型的心绞痛症状：疼痛可位于胸骨下段、左心前区或上腹部，放射至颈、下颌、左肩胛部或右前胸，疼痛可很快消失或仅有左前胸不适、发闷感，常见于老年患者或者糖尿病患者。

多数患者会选择中医进行治疗，“十二群方疗法”已有数十年的临床经验，该疗法对患者无副作用，根据患者不同的身体出现的症状，身体的差异，各种病因，不同年龄进行区别用药，辩症分型。十二群方疗法可以快速恢复患者的身体健康，达到治疗的最终目的，使患者摆脱了病症的摧残，得到了有效的治疗法。

中医有效改善心绞痛的症状，中医治疗，纯中药配方，对身体没有任何的副作用，还能起到一个调理的作用。另外，患者平时自己也要学会护理：控制盐、脂肪的摄入;要避免使用动物内脏;多吃一些富含维生素和膳食纤维的食物;不要吃刺激性食物和胀气食物;注意少食多餐，切勿暴饮暴食。争取早日恢复身体健康，和心绞痛说再见。