39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京德胜门中医院 > 正文
综合
问医生

秋季我们要如何预防干眼症呢？

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：秋季我们要如何预防干眼症呢？人们在秋天空气干燥、不流通的环境中经常使用电脑，两次眨眼之间暴露的眼睛表面积增加及眨眼次数减少，会使泪液的蒸发加速而成为干眼症。

　　秋季我们要如何预防干眼症呢？人们在秋天空气干燥、不流通的环境中经常使用电脑，两次眨眼之间暴露的眼睛表面积增加及眨眼次数减少，会使泪液的蒸发加速而成为干眼症。

　　干眼症是指任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，并伴有眼部不适和(或)眼表组织病变特征的多种疾病的总称。又称角结膜干燥症。

　　干眼症的症状

　　症状包括眼睛干涩、容易疲倦、眼痒、有异物感、痛灼热感、分泌物黏稠、怕风、畏光、对外界刺激很敏感;有时眼睛太干，基本泪液不足，反而刺激反射性泪液分泌，而造成常常流泪;较严重者眼睛会红肿、充血、角质化、角膜上皮破皮而有丝状物黏附，这种损伤日久则可造成角结膜病变，并会影响视力。

　　哪些人容易得干眼症？

　　长期在空调开放、空气不流通环境里工作，经常从事注意力集中的工作，如用电脑、驾车等可引起瞬目间隔期暴露的眼表面积增大及瞬目频率减少，使泪液的蒸发加快。电脑工作者多在有空调设备的密闭环境中工作，由于湿度低，加上计算机散发热度，在干燥环境下，泪液层几秒钟就蒸发掉。表现症状为眼睛发干、头痛、烦躁、疲劳、注意力难以集中。

　　所以，秋季谨防干眼病在于要精神放松，眼疲劳时适当休息，改掉不良生活习惯、戒烟、限酒，适当户外运动。电视机和电脑放置在低于眼水平不受阳光照射的位置，而且使用时间不宜过长，主动眨眼，可使泪液减少蒸发并涂布眼表面。如有眼睛不适，可使用人工泪液，如症状加重，应及时去眼科就诊，注意隐形眼镜的正常佩戴和日常生活中的眼保健。

　　已确诊干眼首先积极寻找病因对因治疗，治疗眼部和全身疾病，改善泪液分泌功能。积极消除诱因，改善工作与生活环境。出现干眼症在医生的指导下，应用人工泪液或使用泪点或泪管拴塞治疗。同时配合中医治疗，通过滋阴补肾、生津、健脾益气的原理治疗干眼。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈