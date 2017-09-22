核心提示：秋季我们要如何预防干眼症呢？人们在秋天空气干燥、不流通的环境中经常使用电脑，两次眨眼之间暴露的眼睛表面积增加及眨眼次数减少，会使泪液的蒸发加速而成为干眼症。

秋季我们要如何预防干眼症呢？人们在秋天空气干燥、不流通的环境中经常使用电脑，两次眨眼之间暴露的眼睛表面积增加及眨眼次数减少，会使泪液的蒸发加速而成为干眼症。

干眼症是指任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，并伴有眼部不适和(或)眼表组织病变特征的多种疾病的总称。又称角结膜干燥症。

干眼症的症状

症状包括眼睛干涩、容易疲倦、眼痒、有异物感、痛灼热感、分泌物黏稠、怕风、畏光、对外界刺激很敏感;有时眼睛太干，基本泪液不足，反而刺激反射性泪液分泌，而造成常常流泪;较严重者眼睛会红肿、充血、角质化、角膜上皮破皮而有丝状物黏附，这种损伤日久则可造成角结膜病变，并会影响视力。

哪些人容易得干眼症？

长期在空调开放、空气不流通环境里工作，经常从事注意力集中的工作，如用电脑、驾车等可引起瞬目间隔期暴露的眼表面积增大及瞬目频率减少，使泪液的蒸发加快。电脑工作者多在有空调设备的密闭环境中工作，由于湿度低，加上计算机散发热度，在干燥环境下，泪液层几秒钟就蒸发掉。表现症状为眼睛发干、头痛、烦躁、疲劳、注意力难以集中。

所以，秋季谨防干眼病在于要精神放松，眼疲劳时适当休息，改掉不良生活习惯、戒烟、限酒，适当户外运动。电视机和电脑放置在低于眼水平不受阳光照射的位置，而且使用时间不宜过长，主动眨眼，可使泪液减少蒸发并涂布眼表面。如有眼睛不适，可使用人工泪液，如症状加重，应及时去眼科就诊，注意隐形眼镜的正常佩戴和日常生活中的眼保健。

已确诊干眼首先积极寻找病因对因治疗，治疗眼部和全身疾病，改善泪液分泌功能。积极消除诱因，改善工作与生活环境。出现干眼症在医生的指导下，应用人工泪液或使用泪点或泪管拴塞治疗。同时配合中医治疗，通过滋阴补肾、生津、健脾益气的原理治疗干眼。

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。