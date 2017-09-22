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视网膜色素变性要如何治疗呢？

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2017-09-22
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核心提示：视网膜色素变性要如何治疗呢？视网膜色素变性的患者的眼部会造成一定的伤害，为了减少疾病所带来的影响，人们应该注意了解其中的治疗方法，尽早的摆脱疾病的困扰，那么视网膜色素变性的治疗措施究竟有哪些呢？希望生活中的广大患者们能够重视起来。

　　视网膜色素变性要如何治疗呢？视网膜色素变性的患者的眼部会造成一定的伤害，为了减少疾病所带来的影响，人们应该注意了解其中的治疗方法，尽早的摆脱疾病的困扰，那么视网膜色素变性的治疗措施究竟有哪些呢？希望生活中的广大患者们能够重视起来。

　　视网膜色素变性患者应多吃富含维生素A的食物，如动物肝脏，鸡蛋，胡萝卜，西红柿，土豆，油菜，苋菜，橙，枇杷，樱桃。应以品种多样，营养丰富，容易于消化的食物用于脾胃虚弱。平时多吃一些新鲜的蔬菜，鸡蛋，牛奶，豆类及豆制品，鱼，瘦肉，等。

　　维生素A的缺乏会诱发患者眼病损害视力。为了防止营养成分的缺乏，首先要留意婴儿的喂养问题，在发育的各个阶段积极的添加辅助食品。对不用母乳喂养的孩子及早产儿，特别要多多给予孩子含有丰富维生素A的食物，例如牛奶、蛋黄、动物肝脏、黄油等等。

　　强光可加速视细胞的外节变性，所以必须戴用遮光眼镜。从理论上说镜片的颜色，应该采用与视红同色调的红紫色，但有碍美观，阴天或室内需用0～1号;晴天或强光下可用2～3号灰色镜片。深黑色墨镜并不相宜的，绿色镜片禁用。

　　叶黄素广泛分布在正常人视网膜的一种具有视网膜保护作用的物质，是视网膜组织的重要组成成分，叶黄素具有优秀的搞氧化、对抗光损伤的能力以及视细胞营养作用，能够防止氧自由基及有害光对视网膜视细胞及色素上皮细胞的损害，提高视细胞的活性。人体自身不能合成叶黄素，主要来源于外界摄取，一旦缺乏，就会产生各种视网膜疾病，几乎所有视网膜病变都与叶黄素的缺乏有关。

　　北京德胜门中医院提醒：要是生活中的不幸患上了此病，应该注意重视起来，及时的到医院进行检查治疗，相信是可以治的，最后祝愿患者朋友们早日康复。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

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