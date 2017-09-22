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眼底出血预防方法有哪些

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2017-09-22
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核心提示：眼底出血是一种比较危险的疾病，这种疾病发生以后患者如果治疗不当是会给眼睛造成很大的伤害的，那么，眼底出血患者的注意事项都有哪些呢？

　　眼底出血是一种比较危险的疾病，这种疾病发生以后患者如果治疗不当是会给眼睛造成很大的伤害的，那么，眼底出血患者的注意事项都有哪些呢？

　　1.眼底出血发生以后患者朋友们在饮食方面要特别注意，平时尽量吃一些容易消化的营养丰富的食物，这样可以使得营养物质更好的被身体所吸收。眼底出血这种疾病发生以后患者在恢复的过程中应多吃一些新鲜的水果蔬菜，这对于患者身体的康复是很有好处的，这类食物中都含有丰富的维生素和矿物质，可以有效的缓解眼部干涩的症状，这是患者朋友们平时要特别引起注意的。

　　2.建议在平时看电视、电脑的时候多变换一下动作，不要总用一个动作盯着电脑看，这样很伤眼睛，而且看书、电视、电脑的时候不要总睁着眼睛，多眨眨眼睛，避免眼睛过度劳累，出现干涩的感觉。

　　3.要尽量避免烟酒，避免那些刺激性比较大的食物，少喝浓茶或者咖啡之类的，注意合理的用眼，同时可以选择一些对眼睛有益处的食物。

　　4.平时应注意尽量不要吃辛辣刺激性食物，这类食物的摄入会刺激眼部神经，从而会导致出血更加严重的，因此，患者朋友们平时一定要特别注意了，以防止给自身造成更大的伤害。家属们在照顾患者的日常饮食方面还要注意做到营养搭配，这样可以使得患者体内营养摄入均衡，从而更有利病情的缓解，这也是眼底出血患者平时要特别引以为鉴的，大家只有做好了这些才能早日恢复健康。

　　综上所述，北京德胜门中医院特别提醒广大患者朋友们，这种疾病的危害性是比较大的，因此，大家平时一定要注意做好全面的护理工作，以便于早日恢复健康的生活。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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