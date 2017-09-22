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中医治疗红眼病的方法有哪些

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2017-09-22
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核心提示：红眼病是季节性传染病，由感受风邪热毒，侵袭人体眼部引起的。急性结膜炎俗称红眼病，中医又叫“天行赤眼”。现代医学称为急性结膜炎，认为是由病毒传染所引起的一种急性传染病。临床上，本病以发病急、白睛发赤、眼痛、眼胞发肿、目热怕光、眼粪多而粘结为特征。中医采用清热解毒、祛风止痒，以及用民间的熏洗常获良效。

　　红眼病是季节性传染病，由感受风邪热毒，侵袭人体眼部引起的。急性结膜炎俗称红眼病，中医又叫“天行赤眼”。现代医学称为急性结膜炎，认为是由病毒传染所引起的一种急性传染病。临床上，本病以发病急、白睛发赤、眼痛、眼胞发肿、目热怕光、眼粪多而粘结为特征。中医采用清热解毒、祛风止痒，以及用民间的熏洗常获良效。

　　中医治疗红眼病的方法：

　　1、板蓝根、野菊花、夏枯草、金银花、大力子、黄芩、栀子各15克。水煎熏洗，每日3次。治红眼病。

　　2、金银花、连翘、野菊花、夏枯草各15克，竹叶、薄荷、桔梗、大力子各9克，芦根18克，甘草3克。每日一剂，水煎分3次服。治红眼病。

　　3、柴胡、板蓝根、野菊花各15克，黄连、黄芩、陈皮、大力子、薄荷、僵蚕、升麻、大黄各9克，元参12克，甘草3克。每日一剂，水煎分两次服。治红眼病。

　　4、桑叶、蒲公英各60克，煎水代茶饮。药液冷却后也可用来洗眼睛。治红眼病。

　　5、取菊花10克，金银花15克，蒲公英15克，蝉蜕5克，薄荷8克，黄连5克，黄芩10克，栀子10克，甘草10克，用水煎服，每天一剂，3～5剂即可治红眼病。

　　6、绿豆200克，生黑豆100克，薏苡仁100克，赤小豆150克，甘草6克，同煮粥，随时食用。治疗期间应禁酒、戒烟，不饮浓茶、咖啡，禁食辛辣“上火”之品。

　　7、黄连、黄柏、菊花各9克，银花、蒲公英12克，连翘、赤芍各10克，玄参、千里光各12克，蔓荆子、甘草各9克。水煎日服3次。

　　8、白菊花、霜桑叶、蒲公英各20克，浮萍15克，水煎服，亦可外洗。治红眼病。

　　北京德胜门中医院建议患有红眼病的人忌食辛辣的食物，京葱、洋葱、韭菜、蓼蒿、芥末等辛辣之品，能温阳而助风热时邪，并可耗损肺胃之阴，使肺胃积热加重，使风热时邪与肺胃积热搏结难去，而不利于本病的早期康复。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

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