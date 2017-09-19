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中医怎么治疗飞蚊症

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2017-09-19
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核心提示：人们由于长时间使用电脑办公，“飞蚊症”这种现象已经逐渐年轻化，飞蚊症有哪些症状，中医怎么治疗飞蚊症呢？

　　人们由于长时间使用电脑办公，“飞蚊症”这种现象已经逐渐年轻化，飞蚊症有哪些症状，中医怎么治疗飞蚊症呢？

　　眼睛飞蚊症有哪些症状？

　　1、眼前出现如发丝、灰云、小圈、蚊虫、苍蝇、小黑点、线条甚至一幅图画等黑影。

　　2、有时伴有闪光感，无法擦去或抹掉，眼睛本身无痛无红，不影响视力。

　　3、黑影会飘动，一般都能随眼球的转动而发生运动，位置相对固定，但数量不多且较淡。

　　4、病变的发展也较稳定，长期无明显变化，在阳光下或明亮的环境中较为明显，在夜晚或房内则会淡化。

　　这些都是飞蚊症的症状，有任何一项都要尽快到医院检查，确诊后积极的配合治疗，才能让病情更好的恢复。

　　中药辨证治疗飞蚊症方法

　　1、云雾移睛是指眼外观端好，唯自觉眼前似有蚊蝇或云雾样黑影飞舞飘移，其病变在神膏，相当于西医学之玻璃体混浊。

　　2、湿热蕴蒸证：神膏主证具备，全身头重胸闷，心烦口苦，苔黄脉濡数。治疗宜宣化畅中、清热利湿，三仁汤加减。

　　3、气滞血瘀证：情志不舒，胸闷胁胀，口苦舌苔黄，或舌上有瘀斑，脉弦紧或涩。治疗宜疏肝理气、化瘀止血，血府逐瘀汤加减。

　　4、肝肾亏损证：可见头晕耳鸣，腰酸遗泄，口燥咽干，脉细无力。治疗宜补益肝肾，明目地黄丸加减。自拟滋肾健脾汤效果好。

　　5、脾虚湿困证：面白或萎黄，食少痰多，神倦乏力，舌质淡嫩，苔白脉濡。治疗健脾益气、渗湿化痰，六君子汤加减。

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