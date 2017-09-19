治疗远视眼要注意什么

核心提示：怎么治疗远视眼呢？一般说来，轻度的远视，如不引起视力障碍、视疲劳或斜视现象，同时一般的健康情况尚属良好，则无矫正的必要；反之，任何上述条件不符合时，则应戴适度的眼镜予以矫正。原则上应在睫状肌麻痹的条件下验光配以凸镜片矫正屈光不正的度数。对幼儿及青少年，尤为必要。

怎么治疗远视眼呢？一般说来，轻度的远视，如不引起视力障碍、视疲劳或斜视现象，同时一般的健康情况尚属良好，则无矫正的必要;反之，任何上述条件不符合时，则应戴适度的眼镜予以矫正。原则上应在睫状肌麻痹的条件下验光配以凸镜片矫正屈光不正的度数。对幼儿及青少年，尤为必要。

8岁以下的儿童，有轻度远视是生理现象，不需要配镜;但如果度数过高、视力减低或伴有斜视时，就应当配镜矫正。

8～16岁的学生，低度也可考虑配镜，如有视力疲劳，视力减退或斜视时，则必须矫正。

成年人远视，初次配镜时，应不作全部矫正，因其睫状肌由于长期的过度运用，产生肌肉肥大，如果希望于短期内全部松弛，常不容易，因此应逐步予以矫正。

北京德胜门中医院提醒：远视眼，如果视力正常，又无自觉症状，不需处理.如果有视力疲劳症状或视力已受影响，应配戴合适的凸透镜片矫正.远视程度较高的，尤其是伴有内斜视的儿童应及早配镜.随着眼球的发育，儿童的远视程度有逐渐减退的趋势，因此每年还须检查一次，以便随时调整所戴眼镜的度数.除配戴凸镜矫正外，还可以用角膜接触镜矫正。

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