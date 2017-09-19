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中医怎么治疗玻璃体出血

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2017-09-19
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核心提示：玻璃体出血有会有哪些危害？玻璃体出血很容易发生，任何原因导致视网膜、葡萄膜血管破裂或新生血管破裂出血都可能形成玻璃体出血。少量出血时，病人可有飞蚊症。出血量多，可出现黑点，红视症，大量出血会严重影响视力，甚至光感消失。玻璃体出血几天或几周后开始吸收，吸收快慢与发病原因及眼内状态有关。玻璃体新陈代谢慢，出血吸收不快。

　　玻璃体出血有会有哪些危害？玻璃体出血很容易发生，任何原因导致视网膜、葡萄膜血管破裂或新生血管破裂出血都可能形成玻璃体出血。少量出血时，病人可有飞蚊症。出血量多，可出现黑点，红视症，大量出血会严重影响视力，甚至光感消失。玻璃体出血几天或几周后开始吸收，吸收快慢与发病原因及眼内状态有关。玻璃体新陈代谢慢，出血吸收不快。

　　青年人如果出血量少，出血在前部或接近视盘、视网膜血管时，吸收较快，玻璃体会慢慢恢复透明，但同时也促使玻璃体开始发生变性。老年人，出血量大的情况下，则吸收较难，尤其是入侵凝胶状玻璃体中的出血。还有一种情况，就是反复多次的出血，最后可能转化为致密的膜，同时来自视网膜的新生血管长入玻璃体腔内，影响中心视力，膜牵引会造成视网膜脱离，以至于并发白内障。而且，新生血管的破裂则会造成再次玻璃体出血，如此恶性循环，最终会产生新生血管性青光眼，以至眼球萎缩。

　　大量玻璃体出血后，使血—房水屏障破坏，玻璃腔内变性的红细胞进入前房，阻塞房角，进一步发展成血影细胞性青光眼。巨噬细胞吞噬溶解的红细胞碎片，阻塞于小梁，使小梁变性，可能造成细胞溶解性青光眼。小梁内皮细胞吞噬溶解的红细胞，血红蛋白的铁引起铁锈沉着，同样使小梁变性，影响房水外流，产生含铁血黄素沉着性青光眼。

　　玻璃体出血的中医药疗法

　　一、血热妄行

　　治法：清热凉血，活血止血。

　　方药：生蒲黄汤加减。若热重，出血多而鲜红，口干、舌红、脉数者，去川芎，选加白茅根、侧柏叶、血余炭、仙鹤草凉血止血之品，亦可加藕节、百草霜收敛止血。肝胆火炽者，加胆草、夏枯草以清肝。

　　二、虚火伤络

　　治法：滋阴清热，凉血止血。

　　方药：宁血汤加减。阴虚火旺者加知母、玄参，以滋阴清热。为避免寒凉太过，止血而留瘀，不利于眼内瘀血的吸收，可加生蒲黄、三七以化瘀止血。

　　三、心脾亏损

　　治法：养心健脾，益气补血。

　　方药：归脾汤加减。出血量多者，酌加阿胶、三七、白茅根以助其止血化止后，可加丹参、郁金、红花活血化瘀之品。

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