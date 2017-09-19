北京眼科视网膜脱落治疗方法介绍

核心提示： 视网膜脱落会严重影响到日常的生活，视网膜脱落的原因是什么？视网膜脱落治疗方法有哪些？

视网膜脱落会严重影响到日常的生活，视网膜脱落的原因是什么？视网膜脱落治疗方法有哪些？

视网膜脱离手术治疗方法

1、眼内注气术：在眼球内玻璃体所处的位置中注入一个气泡。这个气泡可以把视网膜推向眼球后壁，从而封闭裂孔。医生会要求你在术后的几天内保持特定的头位(即头的姿势)。眼内的气泡会逐渐消失。

2、巩膜扣带术：用一条柔韧的带子(巩膜扣带)环绕眼球一周，这样可以对抗眼内牵拉视网膜的力量。医生通常会把脱离的视网膜下面的液体从眼球中放出来，使视网膜回到原来的紧贴眼球后壁的位置上。

3、玻璃体切割术：通过切除病变的玻璃体消除玻璃体病变对视网膜的牵拉，有时需要将几种手术联合起来进行，是常见的视网膜脱离手术治疗方法。

中医治疗方法：

中医治疗全面调节脏腑气血功能。 肝是人体贮藏血的主要脏腑，喜舒畅调达，最恶抑郁。怒伤肝，肝失调达，则肝气横逆，气机不畅，血脉淤滞;脾气主升，主运化。脾与胃互为表里，彼此相互依赖，相互影响，共同完成人体消化、吸收、运送营养和气血生化的作用;肺的主要功能是主一身之气。人体组织脏腑的活动，气血、津液等的输布，都依赖肺气;肾藏精，若肾精耗伤，肾气虚弱，冲任失调，气血不和，肾精不充，精失所养，致身体虚弱。易反复发作的慢性外障眼病及眼底病后期，有退行性变化的内障眼病。治用肾气汤加牛膝、红花等以温肾益精行血， 调节脏腑气血，建固涩之功。

中医治疗要疏通经络，改善眼底缺血状态。 由祛风药与活血通络药组合而成。适用于风邪入络，血络瘀阻之证。风亦有内、外之别。外风者，太阳风邪传入阳明，挟热而下;内风者，从内而生，厥阴肝木，虚热生风。

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