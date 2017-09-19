39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京德胜门中医院 > 正文
综合
问医生

北京眼科视网膜脱落治疗方法介绍

新闻文章排行榜
2017-09-19
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　视网膜脱落会严重影响到日常的生活，视网膜脱落的原因是什么？视网膜脱落治疗方法有哪些？

　　视网膜脱落会严重影响到日常的生活，视网膜脱落的原因是什么？视网膜脱落治疗方法有哪些？

　　视网膜脱离手术治疗方法

　　1、眼内注气术：在眼球内玻璃体所处的位置中注入一个气泡。这个气泡可以把视网膜推向眼球后壁，从而封闭裂孔。医生会要求你在术后的几天内保持特定的头位(即头的姿势)。眼内的气泡会逐渐消失。

　　2、巩膜扣带术：用一条柔韧的带子(巩膜扣带)环绕眼球一周，这样可以对抗眼内牵拉视网膜的力量。医生通常会把脱离的视网膜下面的液体从眼球中放出来，使视网膜回到原来的紧贴眼球后壁的位置上。

　　3、玻璃体切割术：通过切除病变的玻璃体消除玻璃体病变对视网膜的牵拉，有时需要将几种手术联合起来进行，是常见的视网膜脱离手术治疗方法。

　　中医治疗方法：

　　中医治疗全面调节脏腑气血功能。 肝是人体贮藏血的主要脏腑，喜舒畅调达，最恶抑郁。怒伤肝，肝失调达，则肝气横逆，气机不畅，血脉淤滞;脾气主升，主运化。脾与胃互为表里，彼此相互依赖，相互影响，共同完成人体消化、吸收、运送营养和气血生化的作用;肺的主要功能是主一身之气。人体组织脏腑的活动，气血、津液等的输布，都依赖肺气;肾藏精，若肾精耗伤，肾气虚弱，冲任失调，气血不和，肾精不充，精失所养，致身体虚弱。易反复发作的慢性外障眼病及眼底病后期，有退行性变化的内障眼病。治用肾气汤加牛膝、红花等以温肾益精行血， 调节脏腑气血，建固涩之功。

　　中医治疗要疏通经络，改善眼底缺血状态。 由祛风药与活血通络药组合而成。适用于风邪入络，血络瘀阻之证。风亦有内、外之别。外风者，太阳风邪传入阳明，挟热而下;内风者，从内而生，厥阴肝木，虚热生风。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈