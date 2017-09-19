核心提示：少数病人在青光眼急性发作时会出现眼红、眼痛、视力下降等特征外，绝大部分早期青光眼病人都没有任何突出的症状。患青光眼时，视神经细胞和纤维逐渐死去，眼球与大脑之间的联系渐渐被阻断。视力被悄悄偷走在青光眼早期，视觉功能依然可以神奇的保持完整。随着病情紧张，病人的视觉损害会逐渐加重。

青光眼的危害表现在哪些方面呢？少数病人在青光眼急性发作时会出现眼红、眼痛、视力下降等特征外，绝大部分早期青光眼病人都没有任何突出的症状。患青光眼时，视神经细胞和纤维逐渐死去，眼球与大脑之间的联系渐渐被阻断。视力被悄悄偷走在青光眼早期，视觉功能依然可以神奇的保持完整。随着病情紧张，病人的视觉损害会逐渐加重。

虽然眼科医生有办法将视觉缺损检查出来，但病人可能仍然对病情毫无察觉。这正是青光眼的危险所在，当病人自己觉察到视野缺损时，往往已到了严重损伤的阶段。病人可能会因视力未受影响而庆幸，进而放松警惕。不能等到病人主诉视觉受损才诊断为青光眼。早诊早治是根本现在，我们还不知道青光眼的明确病因。但我们能确定，青光眼不会传染，也不危害生命。

青光眼的早期发现至关重要。如能及早发现并及时治疗，通常可预防青光眼引起的视觉障碍甚至失明。只有从早期诊断早期治疗着手，才能控制病情发展，避免或减少视神经进行性损伤，从而达到保护视功能的目的，以便终生保持生活所需的视力。

青光眼按其病因：可分为原发性青光眼和继发性青光眼两大类

原发性青光眼患者一般存在解剖因素，如眼球小、眼轴短、远视、前房浅等。若情绪波动、在光线较暗的地方停留过久、长时间低头阅读等，就可能诱发青光眼。严重者可导致急性大发作，如果治疗不及时，可导致性失明。继发生青光眼多由于外伤、炎症、出血、肿瘤等，破坏了房角的结构，使房水排出受阻而导致眼压升高。总之，青光眼是由于眼内生成的水不能正常排出而引起的。

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