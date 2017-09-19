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青光眼要注意什么？

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2017-09-19
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核心提示：　青光眼要注意什么？面对青光眼这种眼科疾病的危害，大家要注意及时的进行治疗和护理，其中护理中比较常见的就是饮食的护理，饮食得当对于青光眼的患者眼睛的恢复起到很好的作用。

　　青光眼要注意什么？面对青光眼这种眼科疾病的危害，大家要注意及时的进行治疗和护理，其中护理中比较常见的就是饮食的护理，饮食得当对于青光眼的患者眼睛的恢复起到很好的作用。

　　青光眼按其病因：可分为原发性青光眼和继发性青光眼两大类

　　原发性青光眼患者一般存在解剖因素，如眼球小、眼轴短、远视、前房浅等。若情绪波动、在光线较暗的地方停留过久、长时间低头阅读等，就可能诱发青光眼。严重者可导致急性大发作，如果治疗不及时，可导致性失明。

　　继发生青光眼多由于外伤、炎症、出血、肿瘤等，破坏了房角的结构，使房水排出受阻而导致眼压升高。总之，青光眼是由于眼内生成的水不能正常排出而引起的。

　　青光眼患者的饮食要有规律，不暴饮暴食，进食不宜过饱，速度宜慢，这对稳定血管、神经和内分泌系统都有益处。应增加富含粗纤维食物的摄入，多吃富含维生素A、B、C、E的食品，如新鲜蔬菜、水果，适量猪肝、鱼、肉、粗粮、植物油等;多吃枸杞子、花生、核桃、豆浆等补益肝肾的食品。

　　青光眼视力损伤多与视神经的血液供应有关，因此，患者的饮食宜清淡些为佳，要避免高脂肪、高糖等食物，少吃辣椒等刺激性食物，不要吃容易口渴的油炸食物。

　　中医通过辨证施治为主要的原则，改善眼底循环、活血化瘀、凉血止血、抗炎解毒、软化血管等功能，修复受损的血管壁，改善视网膜血管畅通性，一方面给予营养物质以滋养，另一方面祛瘀生新，改善眼部组织，促进眼疾病变吸收，恢复视力，改善视野，提高眼睛明亮感。

　　【迟润华】

　　出诊时间：周二上午、周三、周六

　　迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

　　擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

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