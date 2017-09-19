核心提示：北京哪家医院治疗麦粒肿？麦粒肿又称针眼、睑腺炎，是睫毛毛囊附近的皮脂腺或睑板腺的急性化脓性炎症。

北京哪家医院治疗麦粒肿？麦粒肿又称针眼、睑腺炎，是睫毛毛囊附近的皮脂腺或睑板腺的急性化脓性炎症。

麦粒肿分为内麦粒肿和外麦粒肿两型：

1.外麦粒肿

初起睑缘部呈局限性充血肿胀，2～3日后形成硬结，胀疼和压痛明显，以后硬结逐渐软化，在睫毛根部形成黄色脓疱，穿破排脓迅速。重症病例可有畏寒、发烧等全身症状。

2.内麦粒肿

临床症状不如外麦粒肿来得猛烈，因为处于发炎状态的睑板腺被牢固的睑板组织所包围，在充血的睑结膜表面常隐约露出黄色脓块，可能自行穿破排脓于结膜囊内，睑板腺开口处可有轻度隆起，充血，亦可沿睑腺管通排出脓液，少数亦有从皮肤而穿破排脓，如果睑板未能穿破，同时致病的毒性又强烈，则炎症扩大，侵犯整个睑板组织，形成眼睑脓肿。

中医通过辨证施治为主要的原则，改善眼底循环、活血化瘀、凉血止血、抗炎解毒、软化血管等功能，修复受损的血管壁，改善视网膜血管畅通性，一方面给予营养物质以滋养，另一方面祛瘀生新，改善眼部组织，促进眼疾病变吸收，恢复视力，改善视野，提高眼睛明亮感。

【迟润华】

出诊时间：周二上午、周三、周六

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。