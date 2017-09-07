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老年人如何远离白内障困扰

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2017-09-07
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核心提示：老年性白内障发病原因到目前为止还不十分明了，不少老人眼睛仍晶莹明亮，晶状体的变化仅为密度增加。核变硬，并没有片状或块状混浊，视力也在正常范围。那么应该怎么判断早期白内障？老年人如何远离白内障困扰？

　　老年性白内障发病原因到目前为止还不十分明了，不少老人眼睛仍晶莹明亮，晶状体的变化仅为密度增加。核变硬，并没有片状或块状混浊，视力也在正常范围。那么应该怎么判断早期白内障？老年人如何远离白内障困扰？

　　老年人如何远离白内障困扰？

　　1、定期按摩眼部可做眼保健操进行眼部穴位按摩，如按摩睛明、攒竹、瞳子骨、太阳、翳风等穴位。通过按摩，可加速眼部血液循环，增加房水中的免疫因子，提高眼球自身免疫力，从而延缓晶体混浊的发展。

　　2、防止脱水：在发生脱水情况下，体内液体正常代谢紊乱，就会产生一些异常的化学物质，损害晶状体，导致白内障发生;而对已发生白内障的患者，脱水可使病情加剧。因此，一旦遇到各种原因引起的腹泻、呕吐，或在高温条件下大量出汗等，都应及时补充水分，满足代谢的需要。

　　3、避免长期过量接触辐射线长期接触长波紫外线辐射，可导致慢性蓄积性晶状体损伤，诱发或加速白内障的生成和发展，所以要避免在强烈的阳光、灯光或其他辐射线照射下工作和学习，在户外活动时，应戴有色眼镜，以防辐射线直射眼睛。

　　4、生活起居要有规律：控制自己的情绪和脾气，性格开朗，休息与运动应合理安排合理安排饮食：每日3餐保证足够的营养外，应多吃富含维生素C、维生素E的食物，少吃油腻、过咸的食物，忌烟酒，避免暴饮暴食。

　　5、保持心情舒畅要避免过度情绪激动，保持心情舒畅，保证全身气血流通顺畅，提高机体抗病能力，这对白内障的康复，同样很重要。

　　白内障的治疗方法有很多，患者在治疗时要根据自身情况来选择治疗的方法，更好的做好对症治疗，争取早日康复白内障的治疗方法。如果发现老人视力明显退化，看东西模糊不清应及时到正规医院进行进一步的检测，因其白内障有多种原因，治疗方式也是多样化，针对不同的病因应进行相应有效的治疗方法。

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