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怎么判断早期白内障

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2017-09-07
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核心提示：白内障这个病是比较严重的眼科疾病，不及时治疗有可能失明。白内障的主要表现就是视力逐渐下降，起初稍有视物模糊，逐渐加重，最后就只能分辨光亮而看不清东西了。

　　白内障这个病是比较严重的眼科疾病，不及时治疗有可能失明。白内障的主要表现就是视力逐渐下降，起初稍有视物模糊，逐渐加重，最后就只能分辨光亮而看不清东西了。

　　怎么判断早期白内障？

　　1、眼睛看东西的时候出现阴影。白内障前期，晶状体的有些混浊坐落瞳孔区，这个时候我们看东西的时候会出现阴影问题，或是有变化或是没有变化的点状或是片状阴影会出现。其与飞蚊症是有区别的，飞蚊症的情况会变得，捉摸不定的情况出现。

　　2、视线开始变得模糊。不管是看东西还是睡眠自己的眼睛会出现模糊的情况，有时会觉得光线周围呈现光圈以及物体的颜色不亮堂。如果白内障的人在夜间被灯光照到的话会感觉到非常扎眼。难受的情况，所以是不适合夜间开车的。晶状体部分混浊、部分透明，光线通过它投射到视网膜上的物像会产生双影或多影。

　　3、色觉反常。色觉反常，白内障的前期表现因为晶状体吸收水分多而肿胀，其上皮细胞隙增大而填有微粒水滴，光线透过它时会发作折射而呈现彩色晕光，俗称虹视。

　　4、近视患者视觉突然清晰。在看书或是看报会出现即使不使用老花镜也可以看清楚字体，在这个方面可能很多人都非常高兴，但这个也是白内障出现的症状之一，所以也应该重视起来。

　　白内障的治疗方法有很多，患者在治疗时要根据自身情况来选择治疗的方法，更好的做好对症治疗，争取早日康复白内障的治疗方法。如果发现老人视力明显退化，看东西模糊不清应及时到正规医院进行进一步的检测，因其白内障有多种原因，治疗方式也是多样化，针对不同的病因应进行相应有效的治疗方法。

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