霰粒肿有哪些治疗方法

核心提示：霰粒肿多发生于老年人，这是因为霰粒肿的发生主要是由于睑板腺的导管阻塞，进而导致分泌物潴留，长此以往导致的睑板腺慢性炎性肉芽肿，其主要表现为眼睑上可触及坚硬的肿块，表面皮肤隆起，但无疼痛感，这也是霰粒肿和麦粒肿的鉴别点之一，霰粒肿若较小、无明显症状可进行热敷等理疗，若有要求亦可在肿块周围注射强的松促进吸收，若肿块太大则需要手术干预。

霰粒肿多发生于老年人，这是因为霰粒肿的发生主要是由于睑板腺的导管阻塞，进而导致分泌物潴留，长此以往导致的睑板腺慢性炎性肉芽肿，其主要表现为眼睑上可触及坚硬的肿块，表面皮肤隆起，但无疼痛感，这也是霰粒肿和麦粒肿的鉴别点之一，霰粒肿若较小、无明显症状可进行热敷等理疗，若有要求亦可在肿块周围注射强的松促进吸收，若肿块太大则需要手术干预。

散粒肿的患者通常无自觉症状，眼睑皮下有结节隆起，无压痛，与皮肤无粘连，翻转眼睑，正对囊肿处之结膜而呈紫红色或灰白色(囊肿可自结膜面穿破，露出肉芽组织)。通过眼部检查即可做出诊断。

散粒肿如何治疗

霰粒肿是常见眼睑病之一，早期热敷后肿物不变或增大应到医院检查。尤其老年人及术后多次复发者应警惕睑板腺癌的可能，小儿要注意排除结核感染。小的霰粒肿无症状，不影响美容，可不必治疗，大者可到眼科进行适当治疗。本病对眼睛无大妨碍。

霰粒肿通常与麦粒肿放在一起对比，但后者多是外源性感染所致的化脓性炎症，而前者则是由于睑板腺的导管阻塞、分泌物潴留所致的慢性炎症，主要表现为眼睑的硬块，患者的自觉症状较少，当肿块较大时可有沉重感，若压迫眼球则可出现异物感。霰粒肿较小时可以进行局部热敷或者理疗按摩，促进肿块消散吸收，无需过多的干预，医学上的干预大多是在囊肿周围注射强的松以促进肿块吸收，若是肿块过大，则可行手术摘除肿块。

北京德胜门中医院提醒：霰粒肿好发生于老年人，诊断时需要与睑板腺癌鉴别。霰粒肿大多无明显症状，患者可自行热敷或者理疗按摩促进消散吸收，如果需要医学干预则多是激素注射，较大的才会考虑手术治疗，患者可以先明确诊断。

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