核心提示： 青光眼是指眼内压间断或持续升高的一种眼病。持续的高眼压可以给眼球各部分组织和视功能带来损害，如不及时治疗，视野可以丧失而至失明。

青光眼是指眼内压间断或持续升高的一种眼病。持续的高眼压可以给眼球各部分组织和视功能带来损害，如不及时治疗，视野可以丧失而至失明。

青光眼类型有

一、先天性青光眼

是一种胚胎期前房角发育异常，阻碍了房水排出所致的疾病，表现为畏光、流泪及眼睑痉挛、眼压高，医生检查有阳性发现。先天性青光眼适于手术治疗。

二、继发性青光眼

这是一些眼部疾病某些全身性疾病在眼部出现的合并症，它通过影响房水循环使眼压升高。粘连性角膜白斑、虹膜睫状体炎，外伤性眼内出血、房角挫伤、白内障膨胀期、虹膜新生血管等均可继发青光眼。应积极防止这些病。

三、急性闭角青光眼

病人急性期主要症状是感觉剧烈眼痛及同侧头痛、虹视、视象、严重者仅留眼前指数或光感，常合并恶心、呕吐、发热、寒战及便秘等，少数病人可有腹泻发生。医生检查时，可发现眼压高、瞳孔散、眼部充血、角膜水肿、房水混浊、晶体改变、前房变浅、房角闭塞、虹膜萎缩等。

四、慢性闭角青光眼

病人主要症状是或多或少眼部不适，发作性视蒙、虹视，这种发作冬季常见，多在傍晚或午后出现，充分睡眠休息后眼压正常，症状消失，少数人无任何不适，偶尔遮盖健眼发现患眼视力下降甚至失明。医生检查时有阳性发现。治疗上应用药物可暂时缓解压使之降，不能阻止病变的发展，应积极手术治疗。

五、开角青光眼

主要特点是高眼压下前房角宽而开放，主要症状是头昏、头痛、眼胀或视蒙。眼压初期不稳定，以后渐增高。眼底、视野均有改变。治疗原则：先用药物控制眼压，若剂量应用药物眼压仍高不能控制者考虑手术。

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