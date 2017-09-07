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办公室族怎么预防青光眼

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2017-09-07
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核心提示：青光眼的危害大，严重的会导致眼睛失明，尤其是办公室族工作人员，经常对着电脑工作，患青光眼的概率比一般人要高，青光眼的后果很严重，那么青光眼有哪些危害？

　　青光眼的危害大，严重的会导致眼睛失明，尤其是办公室族工作人员，经常对着电脑工作，患青光眼的概率比一般人要高，青光眼的后果很严重，那么青光眼有哪些危害？

　　青光眼是一种引起视神经损害的疾病。当眼内压增高时，可导致视神经纤维损害，引起视野(眼睛能看到的空间范围)缺损。早期轻微的视野缺损人们自己通常难以发现，如视神经严重受损，可导致失明。并且高眼压对视神经的损害是不可逆的。

　　青光眼一般可分为开角型青光眼和闭角型青光眼。闭角型青光眼患者在急性发作时，有明显眼胀感伴视力下降，有时合并同侧头痛，恶心感。开角型青光眼患者症状不明显，偶有轻度眼胀，部分患者有虹视(出现彩色光晕)现象，或根本无任何症状。

　　急性青光眼患者会出现突然的头疼，眼胀等症状，但患者通常会与其他病症混淆。尤其是中老年人头痛患者，同时伴发有视力急剧下降或其他眼部症状时，切莫忽视闭角型青光眼急性发作的可能。错误的选择治疗和服用药物，会导致病情的进一步恶化，并加重视功能的损害。

　　眼科医生介绍，青光眼是导致人们失明的第二大因素，如想不发生失明，就要尽早的治疗。下面为大家介绍办公族防治青光眼的方法。

　　一、大约每20分钟让眼睛定时休息，荧光幕背后必须有足够的空间让眼睛放远视野。

　　二、荧光幕必须干净，并把光度及颜色对比调校至最舒适的度数，摆放荧光幕的位置要适中，光线必须来自两边，而不是来自前后面。

　　三、必须佩戴眼镜纠正任何视力毛病，如果雇员必须要在电脑荧光幕之下工作，雇主有责任为雇员提供免费的眼睛检查，并支付配戴眼镜的费用。

　　四、定期验眼，但现时的检验程序中只有一项强制性青光眼测试，测试只可以发现25%的青光眼问题。

　　五、另有两项青光眼测试包括量度眼球压力的眼压力检查法，和检查眼睛视野的视野检查法，均可以最有效发现青光眼问题。

　　青光眼家族及危险因素者，必须定期复查，一旦有发病征象者，应积极配合治疗，防止视功能突然丧失。注意眼部卫生，合理健康用眼，不要在强光下阅读，暗室停留时间不能过长，光线必须充足柔和，不要过度用眼。

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