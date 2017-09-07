散光眼有哪些原因，要怎么治疗？

核心提示： 散光是日常生活中常见的眼病一种，很多人都会患有这种疾病，但是对于这种疾病的发病原因不是特别了解，但是还是有部分的人对这种疾病非常重视，那么散光眼有哪些原因呢？散光怎么治疗呢？下面为大家介绍散光眼的病因以及散光的治疗方法。

散光是日常生活中常见的眼病一种，很多人都会患有这种疾病，但是对于这种疾病的发病原因不是特别了解，但是还是有部分的人对这种疾病非常重视，那么散光眼有哪些原因呢？散光怎么治疗呢？下面为大家介绍散光眼的病因以及散光的治疗方法。

散光的病因：

散光是眼睛的一种屈光不正常表现，与角膜的弧度有关。有些人眼睛的角膜在某一角度区域的弧度较弯，而另一些角度区域则较扁平。造成散光的原因，就是由于角膜上的这些厚薄不匀或角膜的弯曲度不匀而使得角膜各子午线的屈折率不一致，使得经过这些子午线的光线不能聚集于同一焦点，光线不能准确地聚焦在视网膜上形成清晰的物像，这种情况称为散光。

规则散光多数是由于角膜先天性异态变化所致，还可能存在晶状体散光。也有些后天引起的散光，比如眼睑长针眼或粟粒肿，长期用眼姿势不良(如经常眯眼、揉眼、躺着看书等等)，这样眼皮压迫角膜也会使角膜弧度改变，发生散光并使散光度数增加，另外，一些眼科手术如白内障及角膜手术也可能改变散光的度数及轴度。不规则散光主要由于角膜屈光面凹凸不平所致，如角膜溃疡、瘢痕、圆锥角膜、翼状胬肉等。

曲率性散光：为角膜弯曲度发生异常变化引起。如屈光力大的子午线与屈光力最小的子午线互相垂直，则引起规则散光，多为先天性，而且散光度数较大。如为角膜表面不规则变形、弯曲不平，在视网膜上无法形成焦点，则称为不规则散光，如角膜外伤性瘢痕、圆锥角膜、角膜变性等。

偏心性散光：以前多见于晶体移位，如先天性偏斜、晶体半脱位等;近年来，由于屈光性角膜手术的增多，临床也可见因PRK、LASIK手术光斑偏离光学中心引起的散光。

散光诊断，低度散光者远、近视力一般正常;高度散光者远、近视力均差，视物模糊，易视疲劳;用泼拉西多氏盘及角膜曲率计检查可以发现各种散光;试戴各类型散光镜视力能增进。

散光的治疗方法：

散光通常都是天生的，假如你的散光比较高，而你小时候没有配镜，那么，从小到大，你看东西都比较模糊，但由于自己没有比较，因此比起近视远视更难察觉。而人出生的时候视力是比较差的，要得到充分的发育，依靠屈光系统把清晰的像投射到视网膜刺激眼底发育。高散光的人看远近都模糊，眼底没有得到充分刺激，会发育不全，产生弱视。假如你验光，佩戴足度眼镜都不能看到1.0，那么你就有弱视。假如你的年龄超过10岁，那么就超过了视觉发育的时期，弱视治疗基本没有效果。

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