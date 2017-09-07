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角膜炎的原因和治疗方法有哪些

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2017-09-07
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核心提示：角膜炎给人们的生活经常会带来很多的影响，所以现在越来越多的人开始重视角膜炎这种疾病，但是因为平时人们的生活节奏原因所以对角膜炎的了解比较少，那么角膜炎有哪些原因呢？又有哪些治疗方法？

　　角膜炎给人们的生活经常会带来很多的影响，所以现在越来越多的人开始重视角膜炎这种疾病，但是因为平时人们的生活节奏原因所以对角膜炎的了解比较少，那么角膜炎有哪些原因呢？又有哪些治疗方法？

　　角膜炎必然使视力或多或少地受到影响，尤以炎症侵犯瞳孔区域者更为严重。溃疡愈合后形成的角膜瘢痕不但阻碍光线进入眼内，并能使角膜表面弯曲度和屈光折射力发生改变，使物体不能在视网膜上聚焦形成清晰物像，因而视力降低。视力的受累程度完全取决于瘢痕所在的位置，如果位于角膜正中，纵然瘢痕很小，但影响视力却很大。

　　角膜炎的发病原因：

　　(一)外伤与感染 是引起角膜炎最常见的原因。当角膜上皮层受到机械性、物理性和化学性等因素的损伤时，细菌、病毒和真菌等就趁机而入，发生感染。侵入的致病微生物既可来源于外界的致伤物上，也可来自隐藏在眼睑或结膜囊内的各种致病菌，尤其慢性泪囊炎，是造成角膜感染的危险因素。

　　(二)全身性疾病 是一种内在性的因素。例如结核、风湿、梅毒等引起的变态反应性角膜炎。全身营养不良，特别是婴幼儿维生素A缺乏引起的角膜软化症，以及三叉神经麻痹所致的神经麻痹性角膜炎等。此外尚有原因不清楚的蚕蚀性角膜溃疡等自身免疫性疾病。

　　(三)角膜邻近组织疾病的影响例如急性结膜炎可引起浅层点状角膜炎，巩膜炎可导致硬化性角膜炎，色素膜炎也可引起角膜炎。眼睑缺损合并睑裂闭合不全时，可发生暴露性角膜炎等。

　　角膜炎的治疗方法：

　　角膜炎的患者建议口服黄连上清片、盐酸氯雷他定胶囊、外用氯霉素滴眼液等效果都很好的，患者平时就应该注意眼部的保护工作呢，要注意眼部的卫生情况，不能吃辛辣的食物。

　　以上就是为大家介绍的角膜炎的发病原因和治疗方法，相信大家对角膜炎的发病原因和治疗方法了解了，发现角膜炎，要及时治疗，尽量的多冲洗眼睛部位的，用生理盐水清洗效果很好的，对于细菌感染的情况要用抗生素类的药物，比如青霉素、红梅毒等药物效果好的。都能有效的治疗和 缓解角膜炎疾病的。

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