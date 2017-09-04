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视神经萎缩饮食要注意什么

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2017-09-04
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核心提示：视神经萎缩就是众多眼部疾病中发病率比较高的一种，由于视神经萎缩早期的症状并不很明显，所以往往不被大家发现，以至于错过治疗时机。下面就让我们具体了解一下视神经萎缩的饮食需要注意哪些方面？

　　视神经萎缩就是众多眼部疾病中发病率比较高的一种，由于视神经萎缩早期的症状并不很明显，所以往往不被大家发现，以至于错过治疗时机。下面就让我们具体了解一下视神经萎缩的饮食需要注意哪些方面？

　　视神经萎缩患者的饮食注意：

　　1、不要吃霉变的食物视神经萎缩症状因为霉变的食物会产生黄曲霉毒素而变种毒素具有明显的致癌作用。

　　2、不要经常吃高脂肪饮食。因为动物脂肪和胆固醇含量高的食物可以促使中性类固醇与胆酸在体内合成，经过某些肠道细菌的作用视神经萎缩症状可能产生内源性的致癌物。

　　3、不要吃腐烂的食物。腐烂的食物中含有大量的恶臭乙醛，恶臭乙醛是一种强的致癌物。

　　4、不要吸烟、饮酒和喝咖啡。吸烟能致癌因为香烟中的尼古丁、氨、炭粒、氰酸等能致癌。饮酒和癌肿有密切关系。因为酒中含有酒精视神经萎缩症状酒精可以刺激垂体激素的分泌，从而增加恶性肿瘤的易感性。饮用咖啡有增加患膀胱癌的机会。

　　5、少吃或不吃酸菜、腌菜、腌罗卜干、腌肉等。因为它们在制作过程中容易发霉视神经萎缩症状其中常含有致癌性霉菌。不要吃烟熏、烤炸的食物。已发现用烟火直接熏的鱼和肉，能产生有致癌作用的化学物质。

　　6、不要吃含有亚硝酸的食物。亚硝酸类化合物具有很强的致癌作用。据研究视神经萎缩症状它在低等和高等动物身上都能诱发肿瘤。

　　7、忌吃已被污染的食物。如被农苭、化肥、石棉纤维、多环烃化合物和重金属等污染的主食和副食不能吃，饮用水中要没有水源污了染视神经萎缩症状平时的饮食要强调不偏食。

　　北京德胜门中医院眼科提醒：希望视神经萎缩患者家属，可以多加注意老年人的日常生活，以及他们的身体症状，一旦发现患有视神经萎缩，一定要及时带他们去医院接受治疗！

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

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