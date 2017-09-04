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如何预防眼底出血，方法有哪些？

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2017-09-04
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核心提示：一般来说，眼底出血常常是由于其他的眼病或者是一些全身疾病所引起的，眼底出血严重的还很容易会直接导致失明，因此大家在平时的时候对这种疾病就应该尽量的做好预防。那么如何进行眼底出血的预防呢？

　　一般来说，眼底出血常常是由于其他的眼病或者是一些全身疾病所引起的，眼底出血严重的还很容易会直接导致失明，因此大家在平时的时候对这种疾病就应该尽量的做好预防。那么如何进行眼底出血的预防呢？

　　1、在日常生活中一定要注意生活的规律，不要有熬夜的习惯，而且还应该早睡早起，睡眠的时间以八个小时为宜，这样不但有助于滋润眼睛，而且还可以减少眼睛血丝的发生，对眼底出血这种疾病是可以起到很好预防作用的。此外患者在平时的是偶还可以多做一些放松点的运动，尤其是一些户外活动是应该多做的，这样对疾病的康复才会更加的有利。

　　2、在平时的时候一定要多注意对眼睑的清洁，以免因为残留一些油脂、细菌、化妆品等尘屑会导致眼睛发炎，从而也就会导致眼底出血的症状发生了。但如果在平时的时候发现眼睛有干涩的症状，这个时候应该及时的使用一些对视力好的眼贴来进行缓解。

　　3、在平时用眼的时候一定要选择一个良好的姿势，由于是在看书或者是看电脑的时候，一定要避免长时间的用眼，在用眼一个小时之后就要休息十几分钟，这样在保证眼睛健康的同时，也就可以避免会有眼底出血的症状发生了。

　　北京德胜门中医院提醒：如果患者在预防的同时还是发现自己患有了这种疾病，这个时候就应该一起高度的重视，及时的进行治疗，这样在治疗之后才可以避免会有更为严重的危害发生。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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