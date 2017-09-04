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玻璃体混浊如何治疗才能好？

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2017-09-04
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核心提示：玻璃体混浊如何治疗才能好？玻璃体浑浊也就飞蚊症，玻璃体混浊的患者会发现眼前会有黑影飘过，发病通常都是非常快的，随着部位以及程度的不同，对人体的视力影响也不一样，患者到了后期会发现视力下降，玻璃体混浊到底应该要怎么治疗呢？

　　玻璃体混浊如何治疗才能好？玻璃体浑浊也就飞蚊症，玻璃体混浊的患者会发现眼前会有黑影飘过，发病通常都是非常快的，随着部位以及程度的不同，对人体的视力影响也不一样，患者到了后期会发现视力下降，玻璃体混浊到底应该要怎么治疗呢？

　　治疗玻璃体浑浊可以用卵磷脂络合碘片剂，激活甲状腺功能，直接渗入细胞内，促进视网膜的组织呼吸，增进视网膜的新陈代谢，从而促进玻璃体混浊及眼底出血的吸收。卵磷脂络合碘口服给药使大多数患者容易接受，依从性提高。长期口服碘化钾液可能会对某些患者人体正常组织产生副作用，需要在医生指导下进行进行治疗，排除一些禁忌症如活动性肺结核患者、对碘化物过敏者等。

　　玻璃体混浊的患者可以用食疗缓解病症，可以吃杞子地黄粥，主要的原料是枸杞子，熟地黄，粳米。将熟地黄用水泡1小时，煎煮2次，去渣取汁。将枸杞子与粳米淘净，放入药液，文火熬粥。每日1次，连服10天。也可以吃决明菊花粥，主要的原料是决明子，白菊花，粳米，白糖。决明子炒香后与菊花同煎汁，去渣，汁与淘净米同入锅，加适量清水煮粥，食时加白糖。每日1次。

　　玻璃体浑浊不可怕，只要合理的休息、避免劳累，注意合理的作息可以使病情好转。由于玻璃体混浊对于人体的危害较大，因此，在出现此种病症后，大家一定要及时的进行治疗。病理性玻璃体混浊需要对症处理、尽早治疗，由于该病病因复杂，建议在医生的指导下使用药物。

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