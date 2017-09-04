得了玻璃体混浊如何治疗比较好

核心提示：玻璃体混浊可以简单地分为病理性的和生理性的这两类，人体的眼睛内会有一些杂质，通常都会感觉眼前有黑影飞来飞去。玻璃体混浊的患者在感觉到疲倦的时候会发现蚊子的症状特别明显，而且还会感觉更为强烈，在40岁以下的人是特别容易形成玻璃体混浊，玻璃体混浊到底应该要如何治疗能治好吗，下面我们就来详细介绍一下，希望对朋友们会有一些帮助。

玻璃体混浊可以简单地分为病理性的和生理性的这两类，人体的眼睛内会有一些杂质，通常都会感觉眼前有黑影飞来飞去。玻璃体混浊的患者在感觉到疲倦的时候会发现蚊子的症状特别明显，而且还会感觉更为强烈，在40岁以下的人是特别容易形成玻璃体混浊，玻璃体混浊到底应该要如何治疗能治好吗，下面我们就来详细介绍一下，希望对朋友们会有一些帮助。

玻璃体浑浊是可以治好的，可以通过疏通经络，改善眼底缺血状态，滋阴潜阳，补益肝肾，提高新陈代谢能力，益气活血，气行血行，提高免疫力，气血足真气不衰，促进眼疾病变吸收恢复视力，医力强而持久，无毒副作用，是治疗玻璃体混浊的有效方法。

西医眼科认为本病不是独立的疾病，而是某些眼病的一种症状表现。故对本病的治疗十分重视原发病的处理。一般原发病及时治疗后，玻璃体混浊多能逐渐缓慢吸收。也有用透明质酸酶、尿激酶、链激酶等进行辅助治疗者。因本病病因复杂，故应在眼科医生指导下使用西药。严重病例一般治疗无效者，可采用玻璃体切除术。

北京德胜门中医院眼科提醒：玻璃体浑浊患者平时注意休息不要过度用眼睛，要经常眨眼，经常眨眼可减少眼球暴露于空气中的时间，避免泪液蒸发。不吹太久的空调，避免座位上有气流吹过，并在座位附近放置茶水，以增加周边的湿度。多吃各种水果，特别是柑桔类水果，还应多吃绿色蔬菜、粮食、鱼和鸡蛋。多喝水对减轻眼睛干燥也有帮助。

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