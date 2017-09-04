核心提示：干眼症的病因有哪些？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，那么造成干眼症有什么因素呢？下面我们就一起了解一下吧！

干眼症的病因有哪些？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，那么造成干眼症有什么因素呢？下面我们就一起了解一下吧！

干眼症的病因有哪些

1、长期使用某种眼药水，如血管收缩性眼药水，也很容易形成干眼病。

2、睑板腺功能障碍、泪小点阻塞，使泪液分泌和排出减少，导致干眼症。

3、戴隐形眼镜，隐形眼镜是漂浮在泪液上，配戴隐形眼镜会加速泪液的蒸发。配戴隐形眼镜的不适感和耐受性差主要是干眼引起的，尤其是软性隐形眼镜可很快的将泪液蒸发，产生异物感，使蛋白质在镜片上沉淀。另一方面干眼症又可使隐形眼镜配戴者的角膜抗损伤能力下降，使隐形眼镜更易刮伤角膜。

4、某些疾病，如类风湿性关节炎、糖尿病、甲状腺异常、哮喘、白内障、青光眼及红斑狼疮等。

5、环境因素，烟雾、紫外线、空气污染、高温、空调和气候干燥可增加泪液的蒸发，导致干眼症。

6、药物，某些药物可使泪液分泌减少，导致干眼症状，如抗抑郁药、抗组胺药、利尿剂、降血压药、麻醉剂、抗溃疡药等。

7、电脑族一环干眼症。计算机使用者长时间盯着荧光屏，缺乏正常的眨眼，而眨眼可使泪液更好地湿润眼睛。每天在电脑前工作3小时以上的人中，有90%以上的人眼睛有问题。

8、老年人容易得干眼症。因为老年人泪液的产生随年龄的增加而减少。泪液分泌减少使眼睛易受刺激，有时会引起剧烈的流泪反应，即溢泪。

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