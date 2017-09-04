核心提示：干眼症的症状表现有哪些？干眼症是一种常见的眼科疾病，特别是现在人们长时间的盯着屏幕，患上干眼症的几率也变得非常高，出现干眼症之后及时的发现，这样才可以及时的治疗，那么干眼症出现之后有什么症状表现呢？下面我们就一起了解一下吧！

干眼症的症状表现有哪些？干眼症是一种常见的眼科疾病，特别是现在人们长时间的盯着屏幕，患上干眼症的几率也变得非常高，出现干眼症之后及时的发现，这样才可以及时的治疗，那么干眼症出现之后有什么症状表现呢？下面我们就一起了解一下吧！

干眼症的症状表现有哪些？

一、眼睛干涩易疲劳。对于电脑一族这种表现似乎都已形成习惯了，长时间面对电脑、电视，就会感觉到眼睛干涩，并且眼睛十分容易疲劳。如果这种表现是经常持续性的，那就极有可能是干眼症的表现。

二、眼睛酸痛、刺痛。眼痛的感觉很多，患干眼症的病人通常感觉到眼球内部酸痛和眼睛干涩的刺痛。除了眼睛极度疲劳之外，还要当心眼球及附属器的病变。

三、异物感。外界的异物极易吹入眼睛，它们常随着眼球的转动深藏进眼睑内部。长期的这种刺激和异物感也是干眼症的表现之一。

四、怕光。一般患有干眼症的朋友在日常生活，特别是夜间突然碰到光后，感到眼睛突然异常。刺痛、不敢直视等怕光畏光的现象。这些反应相比正常的生理反应要过激得多，这极有可能也是干眼症的表现。

干眼症最常见的症状就是眼部感觉干涩和有异物感，还会出现烧灼感、眼睛痒、红痛、视视物模糊和易疲劳等症状。干眼症有时候的差异很大，大多数的病人会抱怨眼部有异物感和感觉眼睛不适。这些症状往往使干眼症的比较好证明，因为角膜的表面遍布感觉神经末梢。有相当比例的病人有畏光和间歇性模糊或其它的视力问题。

北京德胜门中医院眼科提醒：大家要时刻注意保护自己的眼睛，不要用眼过度，因为患上了干眼症之后，我们的眼睛会受到较大的伤害，如果我们不能及时的发现和治疗，那么伤害就会加大，这样我们也会受到较大的痛苦，希望各位都可以及时的发现，祝您生活愉快！

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。