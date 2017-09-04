核心提示：哪些食物对干眼症有好处？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，哪些食物对干眼症有好处？出现干眼症之后，我们的眼睛会变得非常的难受，所以我们应该注意及时的进行治疗。

哪些食物对干眼症有好处？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，哪些食物对干眼症有好处？出现干眼症之后，我们的眼睛会变得非常的难受，所以我们应该注意及时的进行治疗。

哪些食物对干眼症有好处？

1.维生素A，缺乏维生素A，眼睛会感到发干、发涩，容易疲劳，严重时眼白表面干燥、皱缩，甚至导致角膜溃疡。因此，干眼症患者多吃维生素A对眼睛有帮助。维生素A包括有肝脏、牛奶、蛋黄、绿叶蔬菜、胡萝卜、红薯等。

2.维生素B2，眼睛密布血丝、怕光，易流泪就应多吃维生素B2，包括有肝、肾、牛奶、绿叶菜、蘑菇、红薯等。

3.维生素C，人眼中维生素C的含量比血液中高出数倍。随着年龄增长，维生素C含量明显下降，晶状体营养不良，久而久之会引起晶状体变性。所以要多吃维生素C含量丰富的蔬菜、水果。

4.牛磺酸对缓解视力低下、眼睛疲劳有很好的作用。牛磺酸在水产动物如乌贼、虾、蟹、牡蛎、贝、海鱼和牛奶中含量较高。

5.胡萝卜富含蔗糖、葡萄糖、淀粉等，其中以维生素A原的含量最多，其作用和鱼肝油相似。此外，胡萝卜还含有丰富的胡萝卜素，可维护眼睛和皮肤的健康。

6. 菠菜含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、核黄素等，它不仅是营养价值极高的蔬菜，也是护眼佳品。

上面介绍了对眼睛比较好的一些食物，北京德胜门中医院眼科提醒：出现了干眼症疾病之后，我们不要忽视，只有及时的进行治疗，才可以保证我们的眼睛健康。如果患者患上干眼症的话，是可以使用人工泪液来进行治疗，方法比较简单。使用人工泪液是最简单的方法。希望各位都可以多加重视，祝您生活愉快！

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