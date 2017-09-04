39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京德胜门中医院 > 正文
综合
问医生

哪些食物对干眼症有好处？

新闻文章排行榜
2017-09-04
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：哪些食物对干眼症有好处？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，哪些食物对干眼症有好处？出现干眼症之后，我们的眼睛会变得非常的难受，所以我们应该注意及时的进行治疗。

　　哪些食物对干眼症有好处？现在干眼症疾病高发，出现干眼症的时候，我们的身体会受到较大的影响，所以我们应该注意及时的进行治疗，哪些食物对干眼症有好处？出现干眼症之后，我们的眼睛会变得非常的难受，所以我们应该注意及时的进行治疗。

　　哪些食物对干眼症有好处？

　　1.维生素A，缺乏维生素A，眼睛会感到发干、发涩，容易疲劳，严重时眼白表面干燥、皱缩，甚至导致角膜溃疡。因此，干眼症患者多吃维生素A对眼睛有帮助。维生素A包括有肝脏、牛奶、蛋黄、绿叶蔬菜、胡萝卜、红薯等。

　　2.维生素B2，眼睛密布血丝、怕光，易流泪就应多吃维生素B2，包括有肝、肾、牛奶、绿叶菜、蘑菇、红薯等。

　　3.维生素C，人眼中维生素C的含量比血液中高出数倍。随着年龄增长，维生素C含量明显下降，晶状体营养不良，久而久之会引起晶状体变性。所以要多吃维生素C含量丰富的蔬菜、水果。

　　4.牛磺酸对缓解视力低下、眼睛疲劳有很好的作用。牛磺酸在水产动物如乌贼、虾、蟹、牡蛎、贝、海鱼和牛奶中含量较高。

　　5.胡萝卜富含蔗糖、葡萄糖、淀粉等，其中以维生素A原的含量最多，其作用和鱼肝油相似。此外，胡萝卜还含有丰富的胡萝卜素，可维护眼睛和皮肤的健康。

　　6. 菠菜含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、核黄素等，它不仅是营养价值极高的蔬菜，也是护眼佳品。

　　上面介绍了对眼睛比较好的一些食物，北京德胜门中医院眼科提醒：出现了干眼症疾病之后，我们不要忽视，只有及时的进行治疗，才可以保证我们的眼睛健康。如果患者患上干眼症的话，是可以使用人工泪液来进行治疗，方法比较简单。使用人工泪液是最简单的方法。希望各位都可以多加重视，祝您生活愉快！

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈