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孩子近视眼有哪些方法预防

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2017-08-31
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核心提示：孩子近视眼怎么办？到底配不配眼镜？孩子眼睛处于发育阶段，眼部情况复杂，家长发现孩子出现类似近视眼的情况后，最应该注意的问题，就是带孩子到专业的医院检查，而不是盲目、随意地带孩子配眼镜，或者置之不理。

　　孩子近视眼怎么办？到底配不配眼镜？孩子眼睛处于发育阶段，眼部情况复杂，家长发现孩子出现类似近视眼的情况后，最应该注意的问题，就是带孩子到专业的医院检查，而不是盲目、随意地带孩子配眼镜，或者置之不理。

　　预防近视眼的方法

　　1、不能躺着看书，　两眼球具有经常保持水平的功能，一旦躺着看书，两眼球就会拼命想保持水平。结果，聚焦就会从正确的位置产生差距，因而造成视力衰退，甚至会使眼轴产生变化。

　　2、不在车上看书，车内的照明度不够，外来的光线很容易使书面忽明忽暗。文字随着车子的前进而晃动，很容易造成脖子弯曲、眼睛疲劳。

　　3、读写姿势要正确，无论读书还是写字都要在书桌前进行，并且一定要坐在椅子上，后背挺直，眼睛距离书、本或电脑屏幕30厘米以上。

　　4.即使最初保持了正确的读写姿势，长时间下来也会变成人向前倾、脖子向前弯曲的姿势。因此，每隔一段时间，就要伸展背肌，改正姿势。

　　5.读书写字时保持正确的姿势坐在椅子上，切忌脚在半空中摇晃，这将无法保持正确的姿势。

　　北京德胜门中医院眼科提醒：孩子首次配镜至关重要，一定要到正规眼科医院进行医学验光配镜，通过散瞳、综合验光等，排除真假近视及其他导致视力下降的因素，避免对孩子的眼睛造成“二次伤害”，形成器质性损伤。如果检查出患有近视，就需要在医生的指导下，进行合理矫治。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

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