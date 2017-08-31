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得了角膜炎要注意哪些

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2017-08-31
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核心提示：角膜炎是生活中比较常见的一种疾病，但是多数人对于这一疾病认识不是很深，那么该疾病患者在护理过程中该注意什么呢？生活中有许多人被病毒性角膜炎的问题所困扰，但是多数患者对于这一疾病的认识不是很深，那么该疾病在护理的过程中有哪些需要注意的呢？

　　角膜炎是生活中比较常见的一种疾病，但是多数人对于这一疾病认识不是很深，那么该疾病患者在护理过程中该注意什么呢？生活中有许多人被病毒性角膜炎的问题所困扰，但是多数患者对于这一疾病的认识不是很深，那么该疾病在护理的过程中有哪些需要注意的呢？

　　角膜炎患者必须戒掉酒及含酒精的饮料，这是因为酒精能降低人体免疫力，使病毒加快繁殖。还要忌热敷眼睛因为人的角膜每天大部分时间(睡眠除外)均处于较凉爽的环境中，已经习惯了。如果在其患病时，突然对其施以较高温度的处置，无异于火上浇油，使其遭受高温、缺氧的摧残。

　　北京德胜门中医院眼科提醒：有角膜炎病史的人应该注意自己的饮食习惯，尽量避免过于辛辣和有刺激作用的食物，但是少量适当的辛辣食物还是有必要的！还有就是尽量不要用手或脏物擦眼睛，以防感染，可以用清爽干净的手绢或者质量好的纸巾来擦.按时休息，有病要及时治疗，因为普通病情也可能引起眼睛的并发症。不同病因引起的角膜炎的症状也不大相同，一旦角膜炎如果不及时治疗，严重的话会导致失明。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

　　北京德胜门中医院——眼病患者放心就诊！

　　北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

　　医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对眼科疾病的诊治有独到之处。

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