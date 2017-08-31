预防结膜炎的方法有哪些

核心提示：现在在我们的生活中，经常会听说谁家的人又患了结膜炎的疾病，现在一直在医院进行治疗。每当我们听到这些消息的时候就很害怕自己也得了这种疾病。结膜炎是结膜组织在外界和机体自身因素的作用而发生的炎性反应的统称。虽然结膜炎本身对视力影响并不严重，但是当其炎症波及角膜或引起并发症时，可导致视力的损害。

现在在我们的生活中，经常会听说谁家的人又患了结膜炎的疾病，现在一直在医院进行治疗。每当我们听到这些消息的时候就很害怕自己也得了这种疾病。结膜炎是结膜组织在外界和机体自身因素的作用而发生的炎性反应的统称。虽然结膜炎本身对视力影响并不严重，但是当其炎症波及角膜或引起并发症时，可导致视力的损害。

根据结膜炎的病情及病程，可分为急性、亚急性和慢性三类;根据病因又可分为细菌性、病毒性、衣原体性、真菌性和变态反应性等;根据结膜的病变特点，可分为急性滤泡性结膜炎、慢性滤泡性结膜炎、膜性及假膜性结膜炎等。

预防结膜炎的方法：

一、结膜炎多是接触传染，故预防结膜炎应提倡勤洗手、洗脸或不用手和衣袖拭眼。所用脸盆、毛巾、手帕等必须与他人分开，并应经常煮沸消毒，防止传染别人。传染性结膜炎患者应进行隔离，更不允许到公共游泳区游泳，医务人员在接触患者之后也必须洗手消毒，以防交叉感染。

如一眼患结膜炎，必须告诉病人保护健眼不受传染。遇严重传染性结膜炎时，可用透明眼罩遮盖健眼，周围用绊创膏密封，于外下方通一小橡皮管，以便空气流通，医生也容易观察健眼是否患病。结膜炎往往可以广泛性或暴发性流行，但并不是所有的结膜炎都有传染性。多数结膜炎是由病原微生物感染引起的。

二、另外一些结膜炎，如春季卡他性结膜炎、物理性化学性损伤引起的结膜炎，并没有传染性，健康人接触这类结膜炎患者后不会被感染上结膜炎，因此也不需要防止交叉感染。

三、凡工作环境多风、尘、烟及热等刺激者，应改善环境或戴保护眼镜以预防结膜炎。对公共场所要进行卫生宣传、定期检查和加强管理。

在我们的平常生活中，不管我们做什么事情，都必须养成一个很好的生活习惯，最后得了结膜炎，治疗要针对病因进行治疗，感染因素用抗生素眼药水可以控制，非感染因素不必用抗生素眼药水治疗。

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