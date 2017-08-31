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近视眼不及时治疗有哪些危害

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2017-08-31
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核心提示：近视眼在一般情况下，是不会自然恢复的，如果是假性近视，眼底没有发生病理性改变，眼由于过度疲劳，处于持续性调节状态，还没有引起眼球的眼轴变长，平时可以多放松放松眼睛，多望望远处。不要长时间地近距离用眼，只要去除发病原因，多注意用眼卫生，使睫状肌放松，晶状体则会恢复原来的扁平状态，近视是可以自然恢复正常的。但是如果一旦得了真性近视，就应该及早地矫正和治疗。那么近视眼有哪些危害呢？下面请看北京德胜门中医院眼科介绍近视眼的危害，大家要保护好眼睛，远离近视的侵害。

　　近视眼在一般情况下，是不会自然恢复的，如果是假性近视，眼底没有发生病理性改变，眼由于过度疲劳，处于持续性调节状态，还没有引起眼球的眼轴变长，平时可以多放松放松眼睛，多望望远处。不要长时间地近距离用眼，只要去除发病原因，多注意用眼卫生，使睫状肌放松，晶状体则会恢复原来的扁平状态，近视是可以自然恢复正常的。但是如果一旦得了真性近视，就应该及早地矫正和治疗。那么近视眼有哪些危害呢？下面请看北京德胜门中医院眼科介绍近视眼的危害，大家要保护好眼睛，远离近视的侵害。

　　近视的危害

　　1、影响学习、生活质量：近视眼不单指视力低下，而且眼睛经常会感到干涩和疲劳，精神难以集中，有时候还会有头晕的现象，这些都会让孩子在学习的过程中受到困扰，可能影响孩子的学习质量。

　　2、加深度数：一般孩子近视了，家长都急着配眼镜，但是眼睛只有矫正作用，起不了任何的治疗作用，而且佩戴眼镜后，孩子读书写字加重了眼睛的负担，这样会发展成高度近视。

　　3、影响容貌： 中高度的近视，会导致眼球突出，眼睑松弛，影响容貌。

　　4、对未来的升学和工作产生影响：由于许多专业及工作，如航海、航空、精密仪器、军工、高科技等，对裸视力的要求很高，所以如果孩子近视眼严重可能就不能上中意的专业或从事喜爱的工作了。

　　5、遗传：近视眼会遗传，如果父母都是高度近视的，子女近视的比例是100%，这也是非常可怕的危害，如果不采取治疗，可能子女的视力都会受到影响。

　　如果是假性近视可以应用睫状肌麻痹剂(如阿托品、博士伦眼药水等)于睡前点眼一次。同时药坚持做眼保健操，每日3~4次。平时注意锻炼身体即可。如果是真性近视，则必须佩带相应度数的眼镜了。

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