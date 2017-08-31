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治疗干眼症有哪些方法

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2017-08-31
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核心提示：导致干眼症的原因有水液层泪腺泪液分泌不足、油脂层分泌不足、粘液素层分泌不足、泪液过度蒸发、泪膜分布不均匀等，针对这些病因，干眼症治疗方案有哪些呢？北京德胜门中医院眼科下面就来具体的介绍。

　　导致干眼症的原因有水液层泪腺泪液分泌不足、油脂层分泌不足、粘液素层分泌不足、泪液过度蒸发、泪膜分布不均匀等，针对这些病因，干眼症治疗方案有哪些呢？北京德胜门中医院眼科下面就来具体的介绍。

　　干眼症治疗方法

　　1.轻微干眼症的患者可以适当使用人工泪液(有药水、药膏、凝胶等型式;另有不含防腐剂，戴隐形眼镜时可点之产品)、睡前点润滑药膏，热敷、按摩则可刺激泪液分泌。

　　2.中度干眼症的患者则可以适当增加人工泪液之次数、戴挡风或保湿眼镜、降低室内温度、增加湿度、减少泪液之蒸发;将泪小管栓塞或电烧来阻断减少泪液之排除也可增加泪液量。

　　3.严重干眼症的患者除了以上之治疗方法外，有时还要将眼球覆盖、或施以眼睑缝合术以避免眼球过度干燥造成之伤害。

　　当我们长期面对电脑或大气污染等原因引发眼睛干涩酸痛、疲劳不适的时候，首先想到的恐怕就是去药店购买眼药水。过度使用眼药水就是我们最容易踏入的误区之一。

　　眼科医生不主张干眼病患者长期使用眼药水。因为目前多数的眼药水中都含有防腐剂，这些物质会对眼睛表面的细胞产生损害。就有乱滴眼药水致盲的病例，所以眼睛出现不适还是要咨询专业医生的意见，不要随意乱滴眼药水。

　　另外，自己也要找出引起干眼症的原因具体是什么，这样才能对症下药，让医生找到最适合自己的干眼症治疗方式。也可以找一些中药，综合性的调理一下身体。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

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