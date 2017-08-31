引起白内障的原因有哪些

核心提示：白内障是发生在眼球里面晶状体上的一种疾病，任何晶状体的混浊都可称为白内障，但是当晶状体混浊较轻时，没有明显地影响视力而不被人发现或被忽略而没有列入白内障行列。

白内障是发生在眼球里面晶状体上的一种疾病，任何晶状体的混浊都可称为白内障，但是当晶状体混浊较轻时，没有明显地影响视力而不被人发现或被忽略而没有列入白内障行列。

白内障的病因

1.药物及其他有害物质的影响

包括肾上腺皮质激素、一些治疗精神类疾病的药物以及一些抗癌药物和其他一些有害的物质都可能会导致白内障。

2.眼部出现并发和全身性的病患也有可能导致白内障。因为它们可能会导致纤维化和晶体发生混浊，从而对我们的眼睛产生一定的影响。

3.人体缺乏硒、维生素及一些微量元素也有可能导致白内障。有研究证明，硒、维生素及微量元素可能会对我们的眼睛产生一定的影响，容易引起白内障。

4.玻璃体或者是视网膜裂孔

5.另外还有一些环境因素也有可能导致白内障。这部分患者大部分是进行野外工作的人，比如渔民、勘探测绘人员、长期生活在高海拔的地方，因为受到了强烈紫外线照射，从而引发白内障。

中医治疗白内障有着很大的优势，因为中医角度讲，一般的眼部疾病都是由于脏腑功能失调，经络不通畅，人体气血津液上贯于目不能达到正常指标，久而久之眼病就产生了。而中医是通过全面调节脏腑气血功能，疏通经络，改善眼底缺血状态，扶助正气，提高新陈代谢能力，补益气血，修复激活视神经。中医是从病源进行治疗，可以达到标本兼治的效果。

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