经常眼压高是怎么回事，该怎么办？

核心提示：眼压高就是青光眼吗？眼压高怎么办？青光眼是一组具有病理性眼压增高、特征性视神经与视野损害的疾病的统称，如果没有视神经与视野损害则考虑是高眼压症，因此不能单纯的根据眼压来判断是否是青光眼。

眼压高就是青光眼吗？眼压高怎么办？青光眼是一组具有病理性眼压增高、特征性视神经与视野损害的疾病的统称，如果没有视神经与视野损害则考虑是高眼压症，因此不能单纯的根据眼压来判断是否是青光眼。

青光眼不是仅凭眼压高低决定的除了眼压还有着其他自身表现临床上有一种人眼压高但是眼底却没有相应的视神经损害这时要定期密切检测眼压观察眼底我们眼科叫这种人是高眼压症。

眼压过高对眼睛里的每个结构都有损伤。比如角膜是透明的，压力高有可能导致水肿，还有虹膜萎缩、晶体混浊等，最重要伤害是视神经萎缩，人的眼球相当于灯泡，视神经就如电线，视神经细胞一个个死掉，相对应的视野就会缺损，严重就会失明，青光眼眼压高的症状主要是眼痛、眼涨，有的患者还会伴随头痛恶心。这些青光眼的早期症状都是由于眼压升高所致。如果眼压持续居高不下，还会眼球充血、视力减退、视野缩小，甚至是失明。

预防眼压升高的方式有以下几种：

1、控制饮水量，因血液稀释，渗透压降低，房水形成也会增加。对预防眼压高的症状很有帮助。

2、戒酒、忌烟、不吃辛辣刺激性食物，以免引起血管神经功能失调，血管渗透增加，房水产生增多。

3、避免长时间饥饿，饥饿时血液集中在头部，也会影响眼血回流而致眼压增高。

4、多吃蔬菜，宜食蜂蜜，蜂蜜不但可以降眼压，而且可以通便，避免眼内房水分泌增加而引起眼压增高，因此要保持大便通畅。

对于青光眼患者来说，降眼压应该是一种时时刻刻的工作，甚至也可以说是一种终生都需要注意的问题，对于眼睛要时时刻刻的呵护，不能有半点马虎，主要是这种疾病危害性实在太大，患者如果不多加注意，无形中就增加了致盲的危险性。

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