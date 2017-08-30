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近视眼还能好吗 近视怎么恢复视力

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2017-08-30
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核心提示：近视眼在一般情况下，是不会自然恢复的，如果是假性近视，眼底没有发生病理性改变，眼由于过度疲劳，处于持续性调节状态，还没有引起眼球的眼轴变长，平时可以多放松放松眼睛，多望望远处，望望绿色的植物。

　　近视眼还能好吗？近视眼在一般情况下，是不会自然恢复的，如果是假性近视，眼底没有发生病理性改变，眼由于过度疲劳，处于持续性调节状态，还没有引起眼球的眼轴变长，平时可以多放松放松眼睛，多望望远处，望望绿色的植物。

　　近视怎么恢复视力

　　1、站在一个地方，找一个比较远的物体和近一点的物体，然后观察近处的物体一会儿，再观察远处的物体一会儿。这个方法有调节眼睛肌肉，放松的作用。

　　2、搓热手掌，把搓热的手掌捂在眼睛上，让眼睛感受到手掌的温度，反复做这个动作，这样也是放松眼睛，而且也很舒服，最重要是这个动作随时随地都可以做。

　　3、眼睛日光浴：天气晴朗，有太阳的时候，闭上眼睛，面对着太阳，让光线透过眼睑，刺激眼细胞。近视的人都对光很敏感，一遇到强光就会眯眼睛或者斜眼。给眼睛日光浴可以提高眼睛对光线的接受能力。

　　4、贴眼贴，贴眼贴可以有效改善和提高视力，眼贴的温度可以让眼疲劳得到舒缓，可以让眼部的血液循环通畅，给眼睛足够的氧气，让眼睛得到很好的休息。

　　5、勤眨眼睛：眨眼睛可以缓解眼睛疲劳和干涩，对眼睛很有益，而且这个方法什时候什么地点都可以做，非常方便。

　　6、眼球运动：坐着或者站着的时候，眼睛先平视前方，然后眼睛做上下左右运动，让眼珠尽力朝着各个方向拉伸，每个方向停留几秒。近视后会发现眼睛都变形了，这个方法可以把眼睛在调节回正常的形状，也有助于恢复眼睛的聚焦能力。

　　北京德胜门中医院眼科提醒：如果是假性近视可以应用睫状肌麻痹剂(如阿托品、博士伦眼药水等)于睡前点眼一次。同时药坚持做眼保健操，每日3~4次。阅读和写字要保持与书面30厘米以上的距离和正确的姿势，不要歪着头看书，光线照明要适合眼睛;并养成学习2小时后远眺数分钟的习惯，平时注意锻炼身体即可。如果是真性近视，则必须佩带相应度数的眼镜了。

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