干眼症早期症状有哪些

核心提示：眼睛干涩易疲劳，对于电脑一族这种表现似乎都已形成习惯了，长时间面对电脑、电视，就会感觉到眼睛干涩，并且眼睛十分容易疲劳。如果这种表现是经常持续性的，那就极有可能是干眼症的表现。干眼症是生活中比较常见的一种疾病，但多数人患上了该病却不自知，那么干眼症的早期症状是什么呢？

眼睛干涩易疲劳，对于电脑一族这种表现似乎都已形成习惯了，长时间面对电脑、电视，就会感觉到眼睛干涩，并且眼睛十分容易疲劳。如果这种表现是经常持续性的，那就极有可能是干眼症的表现。干眼症是生活中比较常见的一种疾病，但多数人患上了该病却不自知，那么干眼症的早期症状是什么呢？

干眼症是指任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常，导致泪膜稳定性下降，并伴有眼部不适等多种疾病的总称。而常见症状包括眼睛干涩，疲倦，嗜睡，异物感，灼热感，眼皮紧绷沉重，分泌物粘稠，畏光，对外界刺激很敏感，暂时性视力模糊;有时眼睛太干，基本泪液不足反而刺激反射性泪液分泌而造成流眼泪增多;较严重者眼睛会红肿，充血，角质化，角膜上皮损害而有丝状物粘附，长期之伤害则会造成角结膜病变，并会影响视力。

干眼症常见的早期症状：

1、眼睛异物感，外界的异物极易吹入眼睛，它们常随着眼球的转动深藏进眼睑内部。长期的这种刺激和异物感也是干眼症的表现之一。

2、眼睛酸痛、刺痛 眼痛的感觉很多，患干眼症的病人通常感觉到眼球内部酸痛和眼睛干涩的刺痛。除了眼睛极度疲劳之外，还要当心眼球及附属器的病变。

3、怕光，一般患有干眼症的朋友在日常生活，特别是夜间突然碰到光后，感到眼睛突然异常。刺痛、不敢直视等怕光畏光的现象。这些反应相比正常的生理反应要过激得多，这极有可能也是干眼症的表现。

干眼症一般缓解方法有：

1、不要长时间使用电脑，少接触空调及烟尘环境等。

2、佩戴硅胶眼罩、湿房镜或潜水镜。

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