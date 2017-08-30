视力下降是怎么回事，如何预防视力下降？

核心提示：随着电子产品越来越普及，人们的接触电子产品的同时，也在为视力下降心存担忧，尤其是整天对着电脑工作的白领来说，更要做好预防视力下降的工作，下面讲解一下如何预防视力下降。

随着电子产品越来越普及，人们的接触电子产品的同时，也在为视力下降心存担忧，尤其是整天对着电脑工作的白领来说，更要做好预防视力下降的工作，下面讲解一下如何预防视力下降。

如何预防视力下降

1.每天工作的时候，眼睛离电脑保持一定的距离，不能靠的太近，否则对视力有很大的伤害，工作之余注意眼睛的休息，采用远眺的方法，可以有效预防视力下降。

2.经常清洗眼睛对预防视力下降也有帮助，清洗的方法是将整个脸部全都浸在水里面，然后睁着眼睛转动，刚开始时眼睛会感到非常不舒服，不过慢慢练习就会适应。

3.我们平常生活中一旦发现自已视力有所下降的时候，应该及时到医院就诊，因为假性近视是可以通过治疗得以恢复的，否则时间长了就会造成视力无法恢复。

中医一直是北京德胜门中医院眼科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

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