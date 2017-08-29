视神经萎有哪些治疗方法

核心提示：视神经萎缩在生活中是很常见的，视神经萎缩是视神经病损的终结果，表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。它的患发给患者的眼睛带来很大的伤害，一定要多加注意。

视神经萎缩在生活中是很常见的，视神经萎缩是视神经病损的终结果，表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。它的患发给患者的眼睛带来很大的伤害，一定要多加注意。

视神经萎缩是指任何疾病引起视网膜神经节细胞和其轴突发生病变，致使视神经全部变细的一种形态学改变，一般发生于视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。

视神经萎缩是视神经病损的最终结果，表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。一般分为原发性和继发性两类。眼底检查可见视乳头颜色为淡黄或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等。

视神经萎缩的危害有以下几点：

1、神经纤维层病损：视盘周围的神经纤维层病损会出现楔形缺损或裂隙状，前者呈红色，为脉络膜暴露。后者呈黑色，为视网膜色素层暴露。如果损害发生于视盘上下缘区，则更容易识别，视盘周围伴有局灶性萎缩常提示神经纤维层有病变，乃神经纤维层在该区变薄所造成。

2、视神经病损：通常视神经萎缩发生在视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。视神经萎缩对眼睛的危害非常大，视神经萎缩是视神经病损的终结果。主要表现为视神经纤维的变性和消失，出现视野变化，传导功能障碍，视力减退并丧失。

3、视力减退：视力减退是导致视神经萎缩患者大的痛苦。如果这种疾病得不到及时有效的治疗，那么视力就会不断的下降。正常情况下，视盘颞侧的颜色大多数较其鼻侧为淡，另外，颞侧色淡的程度与生理杯的大小有一定关系。检查的时候注意观察视盘周围神经纤维层和视网膜血管有没有改变，尤其是视野色觉等检查。这是主要的视神经萎缩的危害。

中医治疗视神经萎缩

中医是以五轮学说为基础，将五轮学说与五脏、五行学说紧密结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，并利用现代医学检查手段，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病相结合，使脏腑和则目自明。视神经萎缩是危害大的、失明率高的眼病，在临床治疗上有中医方法和西医方法。因为两种的治疗方式的原理不同的，达到的效果也不同的。

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