核心提示：导致视神经萎缩的因素有哪些？视神经萎缩一般发生于视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。视神经萎缩是视神经病损的最终结果，表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。

导致视神经萎缩的因素有哪些？视神经萎缩一般发生于视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。视神经萎缩是视神经病损的最终结果，表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。

视神经萎缩一般分为原发性和继发性两类。眼底检查可见视乳头颜色为淡黄或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等。视神经萎缩是生活中比较常见的一种眼科疾病，该病的诱发因素比较多，我们要对其有一定的了解，以免得病。那么导致视神经萎缩的因素有哪些？下面就为您详细讲解，希望对您能有所帮助。

导致视神经萎缩的因素有哪些？

细菌：葡萄球菌，肺炎球菌，脑炎球菌，布鲁杆菌及分枝杆菌均可引起视神经感染，通过特殊染色可以证实。因此，视神经萎缩与视神经组织损害和反应性结缔组织增殖程度，与细菌和炎症强度有关。

真菌：由于全身病或经免疫制药治疗致免疫功能低下的病人对继发感染敏感，尤其是霉菌。糖尿病病人血糖控制差或发生酸中毒者易感染藻菌，这种藻菌可通过被感染的副鼻窦入视神经，好侵犯血管腔血管阻塞而发生缺血性视神经病变，最后导致缺血性视神经萎缩。

病毒：病毒很少单独感染视神经，常产生无菌性脑膜脑炎。因此，视神经萎缩是怎么回事与视神经和视网膜可发生急性病毒感染，持续性病毒(如：亚急性硬化性全脑炎)，及慢性病毒感染。带状疱疹病毒，流行性感冒及牛痘病毒均可能引起视神经炎，后期导致视神经萎缩。

视神经是中枢神经系统的一部分，视网膜所得到的视觉信息，经过视神经才能传送到大脑，所以如果视神经出现了问题，那么人的视力就会受到很大的影响，甚至完全失明。

视神经萎缩是视神经的一种退行性病变，是指任何疾病引起的视网膜神经节细胞和其轴突发生病变，致使视神经全部变细的一种形成学改变，人们误以为视神经的萎缩与长时间盯着电脑、手机等因素有关系，实际上并非如此。

导致视神经萎缩的原因一般有继发性的也有原发性的，原发性的视神经萎缩通常与遗传性视神经病变、神经毒素等原因有关，而继发性原因导致的视神经萎缩主要与全身的疾病、脑部炎症、全身的循环障碍、肿瘤、外伤等有关。视神经萎缩后眼底检查可以看到视乳头颜色为淡黄色或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等症状，对视神经萎缩的治疗要及时。

最后，北京德胜门中医院眼科医生提醒：如果不幸发现有视神经萎缩现象，建议要及时的到正规眼科医院检查治疗，不可拖延，以免给眼睛带来严重的伤害。

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