核心提示： 黄斑变性的危害有哪些？黄斑变性是一种和年龄增长有关的眼底病，年龄越大，患病率越高，是老年人失明的主要原因之一。

黄斑变性的危害有哪些？黄斑变性是一种和年龄增长有关的眼底病，年龄越大，患病率越高，是老年人失明的主要原因之一。

老年黄斑变性的发生可能与年龄、遗传、环境、吸烟、慢性光损害、营养障碍、中毒、心血管系统及呼吸系统等全身性疾病及血抗氧化水平下降、高度近视等因素有关。而且女性比男性更易患病，老年黄斑变性患者的直系亲属、吸烟者发病率高，50岁以上的中老年人、有糖尿病史、高血压史、高胆固醇血症人群也都是老年黄斑变性的高发人群。

黄斑变性的危害有以下几点：

1、损害视力，导致失明。黄斑变性是一种慢性的眼科病，患者的黄斑区会出现退行性的变性，患者的黄斑区会出现色素的紊乱，严重的患者还会出现黄斑区的出血、水肿还会使患者形成癜痕，它会使得患者的中心视力急剧的下降，造成不同程度的视功能损害，甚至失明。

2、遗传后代，威胁健康。黄斑变性可能有一定的遗传性，多见于青少年开始起病，一般来说年龄性的黄斑变性主要是有老年的黄斑变性、老年性的特发性视网膜前膜和老年性的黄斑洞等改变，患者只有通过早期的诊断和适当的治疗，才可以使病情稳定。

3、会严重影响患者的生活。使原本很容易的事情变得不能得心应手，同时患者的情绪也会受到严重的影响。

要早发现老年性黄斑病变，建议年龄在50岁以上者发现视力减退、视物变形、视物发暗并逐渐加重，要及时到医院进行检查，通过眼底荧光血管造影就可明确诊断。如果明确诊断，通过药物、激光、手术等手段都可以治疗黄斑变性。

北京德胜门中医院提醒大家，千万不要轻视黄斑变性的危害，很多并发症都是因为它引发的，如果有黄斑变性的征兆我们应及时去医院进行检查，排查病因，以免耽误治疗。