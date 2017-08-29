39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京德胜门中医院 > 正文
综合
问医生

黄斑变性的危害有哪些

新闻文章排行榜
2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　黄斑变性的危害有哪些？黄斑变性是一种和年龄增长有关的眼底病，年龄越大，患病率越高，是老年人失明的主要原因之一。

　　黄斑变性的危害有哪些？黄斑变性是一种和年龄增长有关的眼底病，年龄越大，患病率越高，是老年人失明的主要原因之一。

　　老年黄斑变性的发生可能与年龄、遗传、环境、吸烟、慢性光损害、营养障碍、中毒、心血管系统及呼吸系统等全身性疾病及血抗氧化水平下降、高度近视等因素有关。而且女性比男性更易患病，老年黄斑变性患者的直系亲属、吸烟者发病率高，50岁以上的中老年人、有糖尿病史、高血压史、高胆固醇血症人群也都是老年黄斑变性的高发人群。

　　黄斑变性的危害有以下几点：

　　1、损害视力，导致失明。黄斑变性是一种慢性的眼科病，患者的黄斑区会出现退行性的变性，患者的黄斑区会出现色素的紊乱，严重的患者还会出现黄斑区的出血、水肿还会使患者形成癜痕，它会使得患者的中心视力急剧的下降，造成不同程度的视功能损害，甚至失明。

　　2、遗传后代，威胁健康。黄斑变性可能有一定的遗传性，多见于青少年开始起病，一般来说年龄性的黄斑变性主要是有老年的黄斑变性、老年性的特发性视网膜前膜和老年性的黄斑洞等改变，患者只有通过早期的诊断和适当的治疗，才可以使病情稳定。

　　3、会严重影响患者的生活。使原本很容易的事情变得不能得心应手，同时患者的情绪也会受到严重的影响。

　　要早发现老年性黄斑病变，建议年龄在50岁以上者发现视力减退、视物变形、视物发暗并逐渐加重，要及时到医院进行检查，通过眼底荧光血管造影就可明确诊断。如果明确诊断，通过药物、激光、手术等手段都可以治疗黄斑变性。

　　北京德胜门中医院提醒大家，千万不要轻视黄斑变性的危害，很多并发症都是因为它引发的，如果有黄斑变性的征兆我们应及时去医院进行检查，排查病因，以免耽误治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈