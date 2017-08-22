核心提示：眼睛是心灵的窗户，而眼底疾病尤其是常见的眼底出血，则可能是一些全身性疾病的表现。眼底出血其实并不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致失明。

眼睛是心灵的窗户，而眼底疾病尤其是常见的眼底出血，则可能是一些全身性疾病的表现。眼底出血其实并不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致失明。

眼底出血，中医称之为“暴盲”及“云雾移睛”，认为"血不循经，溢于络外"，已成为致盲主要原因。中医活血化瘀在眼底出血的治疗中占有重要地位。以辨证为主，以出血的色泽(鲜红、暗淡、深暗)为主要依据，分期治疗，辨病治疗为辅。

中医怎么治疗眼底出血：

1.早期(出血活动期)有新鲜出血则应“急则治标”、重在止血。必取凉血止血之品。伴有久病又遇新出血者，可加入祛瘀止血药。既可达到止皿目的，又阻止留药。

2.中期(出血吸收期)出血基本停止，积血开始形成，色泽淡红或暗红，见有瘀血斑。宜重在活血祛瘀。并适当加入行气止血药，防止再次出血。病久出血较深，色暗，宜加入通络活血祛瘀药。

3.晚期(吸收机化期)积血大部分吸收，瘀血留久陈旧。出现硬性渗出物、机化物，难以全部吸收。宜扶正化瘀通络、软坚散结为主。因久用化瘀通络药易伤阴耗气，故应加入补益气血、滋补肝肾的药。

一般来说，人们对角膜炎、白内障等眼病比较熟悉，而对“底片”的问题———眼底出血、黄斑变性则知之甚少，容易耽误治疗。如果出现眼底出血病症，劝诫患者们及早治疗，治疗越早，越容易治好。

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