中医是如何治疗飞蚊症的

核心提示：飞蚊症患者一般多为老年人，但现在却有很多年轻人患上了这种病，这主要是由于年轻人用眼过度造成的，使玻璃体浑浊的时间提前，对眼睛造成多种危害。对于飞蚊症，中医对该病的病理有深入的。通过认识中医对飞蚊症的解析，可以帮助患者有效护理和治疗。

飞蚊症患者一般多为老年人，但现在却有很多年轻人患上了这种病，这主要是由于年轻人用眼过度造成的，使玻璃体浑浊的时间提前，对眼睛造成多种危害。对于飞蚊症，中医对该病的病理有深入的。通过认识中医对飞蚊症的解析，可以帮助患者有效护理和治疗。

中医解释飞蚊症诱发病因：

1.肝胆火邪亢盛，热极生风，风火攻目。

2.情志过伤，肝失疏泄，气机郁滞，化火上逆。

3.脾湿生痰，痰郁化热生风，肝风痰火，流窜经络，上扰清窍。

4.劳神过度，真阴暗耗，水不制火，火炎于目或水不涵木，肝阳失制，亢而生风，风阳上扰目窍。

5.肝胃虚寒，饮邪上逆。

中医治疗飞蚊症原理

中医是以人体阴阳五行为理论基础，通过望、闻、问、切四诊合参的方法，探求病因、病性、病位、判断邪正消长，进而得出病果。再凭借“治其外必治其内，治其内必治其根”。

中医治疗飞蚊症，相对于西医来讲，治疗效果很好，而且辨证治疗能够使治疗效果达到更好。

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