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中医如何治疗中浆比较好

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2017-08-22
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核心提示：中医如何治疗中浆？中浆病患者会出现眼睛突然模糊不清的症状，不必非要住院治疗，通过中医的诊断，只要及时对症用苭，可达到治疗。

　　中医如何治疗中浆？中浆病患者会出现眼睛突然模糊不清的症状，不必非要住院治疗，通过中医的诊断，只要及时对症用苭，可达到治疗。

　　中医如何治疗中浆：

　　中医中药治疗：中医多以局部辨证与全身辨证相结合，局部辨证是水肿期加渗湿利水苭，渗出为主者加活血祛瘀或化痰软坚苭。全身辨证分六型：阴虚火旺以滋阴降火，知柏地黄汤加减;脾虚湿泛以健脾利湿，参苓白术散加减;肝郁气滞以疏肝解郁，逍遥散加减;湿热内蕴以清热利湿，三仁汤加减;瘀血内滞以活血化瘀，桃红四物汤加减;肝肾阴虚以补益肝肾，杞菊地黄汤加减;恢复期应以补肾为主，以保护及恢复视网膜功能，提高视力，减少机会。

　　中医治疗的治疗原理

　　中医治疗以传统医学之五轮学说为基础，运用现代医学检查手段，结合脏腑、经络、八纲、病因、气血津液等若干辨证方法，审证求因、审因论治，以五轮为纲，五脏为本，从疾病的病因病机出发，以五脏虚实寒热立论，虚则补之，实则泻之，热则清之，寒则温之，辨证论治。

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