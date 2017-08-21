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白内障早期症状是什么，又该如何治疗呢？

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2017-08-21
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核心提示：白内障的初期症状表现：色觉异常，白内障初期，由于晶状体吸收水分多而肿胀，其上皮细胞隙增大而填有微粒水滴，光线透过它时会发生折射而呈现彩色晕光，俗称虹视。

　　白内障早期症状是什么，又该如何治疗呢？中医一直是北京德胜门中医院眼科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

　　白内障早期症状

　　1、色觉异常

　　白内障的初期症状表现：色觉异常，白内障初期，由于晶状体吸收水分多而肿胀，其上皮细胞隙增大而填有微粒水滴，光线透过它时会发生折射而呈现彩色晕光，俗称虹视。

　　2、视物模糊

　　白内障的初期症状表现：视物模糊，视物逐渐模糊，有时会觉得光线周围出现光圈以及物体的颜色不够明亮。若是在夜间开车的话，会觉得对面过来的汽车车头灯太刺眼而感不适或烦躁。但一般而言，症状发展的过程相当缓慢，并视晶状体最混浊的位置及其发展过程而定。

　　3、单眼多视

　　白内障的初期症状表现：单眼多视，在白内障初期，晶状体部分混浊、部分透明，光线通过它投射到视网膜上的物像会产生双影或多影。

　　4、眼前暗影

　　白内障的初期症状表现：眼前暗影，白内障初期，晶状体的部分混浊位于瞳孔区，在眼前可以出现位置固定、形状不变的点状或片状阴影。它与玻璃体混浊引起的飞蚊症有所区别，后者的暗影是可动的，虽然活动范围不大，但时隐时现，形状多变。

　　6、眼老花减轻

　　白内障的初期症状表现：眼老花减轻，部分老年平时需要戴老花眼镜来看书读报，但忽然，他们发现自己不需要戴老花眼镜看得也很清楚了，有的老年很开心，事实上，这却不是个好兆头，这是因为老年白内障初发时，晶状体凸度增加，屈光近点发生改变的缘故，是白内障的早期症状之一。

　　中医怎么治疗白内障？

　　中医治疗白内障以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

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