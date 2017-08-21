青光眼患者饮食注意事项有哪些

核心提示：青光眼是眼内压力间断或持续升高的一种眼病，临床上经常能看到一些人因脾气急躁引发了头痛、呕吐， 一去医院检查，发现竟然患有青光眼。任何年龄段的人都可能发生青光眼，但随着人年龄的增加，其发病率也会提高，中老年人应该特别注意，情绪波动、脑力或体力过度疲劳、阅读或看电视电影过久等都能成为诱因。

青光眼是眼内压力间断或持续升高的一种眼病，临床上经常能看到一些人因脾气急躁引发了头痛、呕吐， 一去医院检查，发现竟然患有青光眼。任何年龄段的人都可能发生青光眼，但随着人年龄的增加，其发病率也会提高，中老年人应该特别注意，情绪波动、脑力或体力过度疲劳、阅读或看电视电影过久等都能成为诱因。

人类在强烈的情绪反应或焦虑状态下，神经功能也受到影响，会出现心跳加速、血管收缩、瞳孔扩大等，眼睛内房水的生成和排出不能达到一个动态的平衡，就会使眼 压升高，从而出现头晕、恶心、呕吐等症状。持续的高眼压可以损害视功能，如不及时治疗，甚至可能失明，因此平时一定要学会控制自己的情绪。

青光眼患者饮食注意事项

1.青光眼患者的饮食要有规律，不暴饮暴食，进食不宜过饱，速度宜慢，这对稳定血管、神经和内分泌系统都有益处。

2.可服用蜂蜜、西瓜、丝瓜等，因为这些食品具有利尿的作用，可加快眼内房水的吸收、减少房水的生成，有利于降低眼压。

3.应增加富含粗纤维食物的摄入，如新鲜蔬菜、水果，适量猪肝、鱼、肉、粗粮、植物油等;多吃枸杞子、花生、核桃、豆浆等补益肝肾的食品。

4.青光眼视力损伤多与视神经的血液供应有关，因此，患者的饮食宜清淡些为佳，要避免高脂肪、高糖等食物，少吃辣椒等刺激性食物，不要吃容易口渴的油炸食物。

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