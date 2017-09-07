合肥肛门疼痛也会致命？

【主任咨询热线6362-9222】 大便时或大便后，肛门疼痛，在日常生活中是很常见的现象。也许你会认为这是痔疮或者肛裂了，然而，这事儿绝非那么简单。

一、肛裂——便后肛门撕裂样疼痛+便鲜血

辨别：典型的肛裂是一种难以忍受的疼，多发于大便时或大便后，如刀割，如火烧。轻者可能会持续几十分钟，重者可持续几个小时到十几个小时不等，甚至一直持续到下次排便。肛裂除了疼痛之外往往还伴随着便血，血色鲜红，滴出，或手纸染血。

二、痔疮——突然胀痛+局部肿包

辨别：痔疮大部分时间无疼痛症状，发作时会出现肛门部疼痛，这种疼痛起病时最重，持续2-3天，然后慢慢缓解。

三、肛周脓肿——钻心痛+发热

辨别：钻心样疼痛，并逐渐加重，可能会在肛门附近发现包块，这些包块会随着病情发展由硬至软，还有可能出现破溃流脓。如果伴有发热，说明病情重，范围广。

四、肛瘘急性发作——突然肿痛+包块+发热

辨别：有肛瘘病史，突然肿痛加剧，除了可触及条索状物外，还可以触及肿包，压痛明显，或伴有发热。

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