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合肥便血等于痔疮？

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2017-09-07合肥瑞金肛肠医院
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核心提示：合肥瑞金肛肠医院是＜医保定点　男女分诊＞，特开通了网络和电话咨询，广大市民可以拨打24小时专家咨询热线6362－9222，帮您解决肛肠疾病困扰．

因对肛肠健康知识的缺乏，导致大家误以为所有的便血都是痔疮，而忽略了及时诊治，故使得一部分患有其他肛肠疾病的患者当做痔疮治疗，最终错过了治疗时机，使得本可以保住肛门的患者切除了肛门，本可以不用造瘘的做了造瘘，本不应该转移的病灶有了转移。

以下疾病也可导致便血：

内痔：内痔是最常见的疾病，它也是引起便血最常见的症状之一。内痔便血一般发生在排便过程中或便后，呈滴血或喷射状，血色鲜红，血与粪便不混合，有时伴有肿物脱出。

肛裂：多由外伤、感染和便秘引起。便血方式为粪便表面一侧附有血迹，不与粪便相混，部分患者便后滴血或手纸擦后有血迹，血色鲜红，且排便时或便后有肛门剧烈痛疼。

肛瘘：最严重的肛肠疾病之一，其大便便血量较少，常与粪便相混，呈脓血样或脓血黏液样便，色鲜红，大便频数，有里急后重感及左下腹压痛，并伴有腹痛、腹泻及恶心、呕吐。因为其有一定的癌变倾向和几率，所以一定要小心谨慎，及时到正规专业的肛肠医院进行就医和治疗。

肠炎出血：严重的肠炎因为腹泻可能会导致出血，但是和其他疾病不同。常为间歇性，便血量较少，大便中含有脓血或黏液，多伴有腹泻、腹痛及里急后重等症状，腹痛以左下腹痛或下腹疼痛。

肠息肉：为无痛性大便出血。排便时出血，排便结束后停止，量多少不等，一般血液不与粪便相混，或息肉位置高、数量多，也可与粪便相混，有时伴黏液，偶有近肛门处的息肉可脱出肛门外。

结肠癌：随病程延长逐渐出现大便出血，多为含有脓液或黏液的血便，血色较暗。

直肠脱垂：直肠脱垂久病后可有排便时出血。

直肠癌：血色较新鲜或暗红色，粪便中可有黏液，往往血液、黏液、粪便三者相混。

温馨提示：引起便血的肛肠疾病不只有痔疮一种，天津欧亚肛肠医院专家提醒患者，当有便血症状持续出现时，一定要及时到正规专业的肛肠医院治疗，否则拖延到后期不仅会增加治疗难度，康复时间也会越来越长，也更容易复发。

合肥瑞金肛肠医院是<医保定点 男女分诊>，特开通了网络和电话咨询，广大市民可以拨打24小时专家咨询热线6362-9222，帮您解决肛肠疾病困扰.

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